Innovativ. Nachhaltig. Digital. SECONTRADE erweitert Portfolio

Der digitale Marktplatz für Sekundär-Rohstoffe im neuen Design

Wien (OTS) - SECONTRADE, die Online-Handelsplattform für Sekundär-Rohstoffe, erweitert ihr Portfolio. Neben Metallen, Kunststoffen und Glas können ab Herbst auch Baurestmassen, Holzabfälle und biogene Reststoffe national und international, vor allem aber einfach und effizient umgeschlagen werden. Gleichzeitig wurde SECONTRADE einem Refresh unterzogen. SECONTRADE ist damit einmal mehr Vorzeigebeispiel für digitales, nachhaltiges Rohstoffmanagement.

Die Nachfrage nach Roh- und Baustoffen steigt unentwegt. Primärrohstoffe sind allerdings endlich und werden oft unter enormem Aufwand und CO2-Ausstoß abgebaut und weltweit transportiert. Europa verfügt über eine Vielzahl an Sekundär-Rohstoffen. Diese werden von verschiedenen Branchen aus den Bereichen Recycling, Bau, Land- und Forstwirtschaft, etc. als Abfälle oder Restmassen gesammelt und qualitativ hochwertig verwertet. Um die steigende Nachfrage nach Rohstoffen zu befriedigen, ist es wichtig, diese wertvollen Materialen in den Markt zurückzuführen und wiederzuverwenden.

Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft für nachhaltige Zukunft

„Unser Ziel ist nachhaltiges Rohstoffmanagement. Das bedeutet, dass Sekundär-Rohstoffe schnell und einfach dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden. SECONTRADE dient dabei als digitale Schnittstelle und bietet Anbietern und Käufern von Sekundär-Rohstoffen einen sicheren, transparenten, europaweiten Marktplatz“, erklärt Brigitte Reich, Geschäftsführerin von SECONTRADE. Die digitale Plattform ist damit ein wichtiger Bestandteile erfolgreicher Kreislaufwirtschaft. Durch den effizienten Einsatz verfügbarer Ressourcen werden Klima und Umwelt geschützt sowie der Rohstoffmarkt in Europa stabilisiert.

Refresh von SECONTRADE

Der Bedarf an Sekundär-Rohstoffen hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. „Um der gesteigerten Nachfrage an Sekundär-Rohstoffen nachzukommen, haben wir unsere Plattform erweitert. Gleichzeitig haben wir dies genutzt um den Außenauftritt von SECONTRADE einem Refresh zu unterziehen, den wir jetzt erfolgreich umgesetzt haben“, so Brigitte Reich. Ab sofort erscheint die Online-Plattform im neuen Design, das Prinzip des Marktplatzes bleibt gleich, viele Funktionen wurden jedoch für die Anwender noch komfortabler gestaltet.

Digitales Rohstoffmanagement hat großes Potential

„Die Digitalisierung ist eine große Chance für den Sekundär-Rohstoffmarkt und seine Teilnehmer. Wir nutzen diese und haben mit der Plattform SECONTRADE einen zukunftsweisenden B2B-Marktplatz ins Leben gerufen. Aktuell wurde das Portfolio um Baurestmassen, Holzabfälle und biogene Reststoffe, wie z.B. land- und forstwirtschaftliche Nebenabfälle und organische Schlämme erweitert. Aber auch zukünftig vermehrt im Fokus stehende Sekundär-Rohstoffe können ins Portfolio aufgenommen werden“, sagt Brigitte Reich.

Pionierarbeit für eine lebenswerte Welt von morgen

Im Jänner 2018 startete die Online-Handelsplattform SECONTRADE auf Initiative der UFH Holding GmbH. SECONTRADE ist ein digitaler B2B-Marktplatz, auf dem Anbieter und Abnehmer von hochwertigen Sekundär-Rohstoffen aus ganz Europa aufeinandertreffen. Die einfache Abwicklung und lückenlose Dokumentation sorgen für einen Mehrwert bei allen Nutzern. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Plattform eine solide Basis für einen ökologisch und ökonomisch sinnvollen Rohstoffhandel der Zukunft ist und leisten damit einen Beitrag für ein lebenswertes Morgen“, erklärt Brigitte Reich.

Über SECONTRADE

SECONTRADE ist ein europaweit agierender digitaler Marktplatz für Sekundär-Rohstoffe mit Sitz in Wien. Mit nur wenigen Klicks schöpfen registrierte User das gesamte Rohstoffpotenzial des europäischen Marktes aus, wobei modernste Internet-Technologie für den innovativen und risikolosen Rohstoffhandel sorgt. So werden nachhaltiges Rohstoffmanagement und erfolgreiche Kreislaufwirtschaft gefördert. Die Secontrade GmbH wurde Anfang 2018 auf Initiative von UFH als 100-prozentige Tochter der UFH Holding GmbH gegründet. www.secontrade.com

