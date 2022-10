FPÖ: Informationen zum Bundespräsidenten-Wahltag

Österreich (OTS) - Am 9. Oktober wählt Österreich einen neuen Bundespräsidenten. Der freiheitliche Kandidat Dr. Walter Rosenkranz wird seine Stimme um 10:00 Uhr in der Pfarre St. Paul im Kremser Stadtteil Mitterau abgeben (St.-Paul-Gasse 1, 3500 Krems an der Donau).



Weiters dürfen wir informieren, dass die Wahlparty der FPÖ am 9. Oktober ab 16:00 Uhr im Lokal „Vino Wien“ (Lichtenfelsgasse 3, 1010 Wien) stattfindet. Aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse benötigen Journalisten, Fotografen und Kamerateams eine Akkreditierung.



Akkreditierungen für die Wahlparty sind ausschließlich unter der Mailadresse akkreditierung@fpoe.at möglich. Akkreditierungsschluss ist Donnerstag, 6. Oktober 2022.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Partei Österreichs

Team Dr. Walter Rosenkranz

Medien-Ansprechpartner Volker Höferl

0664 / 8257833

bpw2022 @ fpoe.at

www.walter-rosenkranz.at