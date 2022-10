„Lotterien Sporthilfe-Gala“ 2022 kürt Sportler/innen des Jahres im ORF erstmals in der Wiener Stadthalle

Am 5. Oktober um 18.45 Uhr bzw. 20.15 Uhr live in ORF 1

Wien (OTS) - Seit 26 Jahren werden die Auszeichnungen der Sportlerinnen und Sportler des Jahres im Rahmen der von der österreichischen Sporthilfe veranstalteten „Lotterien Sporthilfe-Gala“ übergeben. Am Donnerstag, dem 5. Oktober 2022, kommt es dabei zu einer Premiere: Erstmals ist die größte Halle Österreichs, die Wiener Stadthalle, Schauplatz. Um 20.15 Uhr in ORF 1 werden die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet, bereits um 18.45 Uhr geht es live mit dem Eintreffen der Stars am „Golden Carpet“ los. Die ORF-Hosts des Abends sind einmal mehr Mirjam Weichselbraun und Rainer Pariasek.

Dass dabei Showelemente nicht zu kurz kommen, dafür sorgt Artistic Director Marvin Dietmann. Der Wiener inszenierte zahlreiche Auftritte beim Eurovision Song Contest – mitunter auch jenen von Conchita Wurst 2014. Die musikalische Begleitung kommt von Österreichs ESC-Starter LUM!X. Die Laudatoren des Abends bilden einmal mehr das Who’s who des heimischen Spitzensports ab.

Besondere Spannung verspricht auch der Sporthilfe Special Award für ein Lebenswerk, der im Rahmen einer Aufzeichnung einem Österreichischen Superstar übergeben wird.

Die drei Bestplatzierten in den Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres in alphabetischer Reihenfolge:

Sportlerin des Jahres

Anna Gasser (Snowboard) | Sara Marita Kramer (Skispringen) | Sofia Polcanova (Tischtennis)

Sportler des Jahres

David Alaba (Fußball) | Matthias Mayer (Ski alpin) | Johannes Strolz (Ski alpin)

Team des Jahres

ÖFB Nationalteam Frauen (Fußball) | RB Salzburg (Fußball) | ÖSV Männer-Team Skispringen (Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hörl, Manuel Fettner)

Sportlerinnen des Jahres mit Behinderung

Veronika Aigner (Ski alpin) | Carina Edlinger (Langlauf) | Katrin Neudolt (Badminton)

Sportler des Jahres mit Behinderung

Johannes Aigner (Ski alpin) | Thomas Frühwirth (Handbike) | Markus Salcher (Ski alpin)

Special-Olympics-Sportlerinnen des Jahres

Cecily Hoyos (Reitsport) | Sieglinde Ruiter (Boccia) | Roswitha Schwaiger (MATP – Motor Activity Training Program)

Special-Olympics-Sportler des Jahres

James Richardson (Radsport) | Jürgen Rojko (Tennis) | Thomas Titzer (Leichtathletik)

Weitere Auszeichnungen:

Österreichs Sportfans waren aufgerufen, ihren Aufsteiger des Jahres zu küren. Nominiert sind Filip Misolic (Tennis), Johannes Strolz (Ski alpin) und Sepp Straka (Golf).

Auch bei der Wahl in der Kategorie Sportler/in mit Herz wählten heimischen Sportfans unter 13 herausragenden Projekten, die von Athletinnen und Athleten intensiv begleitet und/oder initiiert wurden, ihren Favoriten bzw. ihre Favoritin.

Gemeinsam mit Sport Austria zeichnet die Sporthilfe bei der „Lotterien Sporthilfe-Gala“ auch die Trainerpersönlichkeit des Jahres aus. Zur Wahl stehen 2022 René Friedl (Rodeln), ÖFB-Frauenteamchefin Irene Fuhrmann und Albena Mladenova (Synchronschwimmen). Last not least wird auch der Sportmoment des Jahres prämiert.

Auf der ORF-TVthek können Fans die „Lotterien Sporthilfe-Gala“ auch online mitverfolgen – sowohl der „Golden Carpet“ als auch die Übertragung der Gala selbst werden österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand bereitgestellt.

