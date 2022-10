Martin Fuchs folgt Anfang 2023 auf Julian Hadschieff als CEO der PremiQaMed Group

Wien (OTS) - Die PremiQaMed Group stellt die Weichen für die künftige Führung der Unternehmensgruppe. Mit 1. Jänner 2023 übernimmt Mag. Martin Fuchs den Vorsitz der Geschäftsführung von Unternehmensgründer KR Mag. Julian Hadschieff, der sich nach 32 Jahren des Aufbaus und erfolgreichen Wachstumskurses aus dem Unternehmen zurückzieht.

Julian Hadschieff legte 1991 gemeinsam mit Partnern den Grundstein für die heutige PremiQaMed Group. Diese wuchs unter seiner Führung über mehr als drei Jahrzehnte zu einer erfolgreichen Unternehmensgruppe von Gesundheitsbetrieben, zu der heute fünf Privatkliniken mit angeschlossenen Ordinationszentren und ein Ambulatorium zählen, sowie im Rahmen von Public-Private-Partnership-Modellen eine Rehabilitationsklinik und ein Gesundheitszentrum. Die gesamte Unternehmensgruppe entwickelte sich seit der Gründung zu einem Arbeitgeber für mittlerweile rund 2.000 gut ausgebildete Mitarbeiter*innen.

Nach 32 Jahren an der Spitze der Unternehmensgruppe zieht sich Hadschieff mit Jahresende zurück. Ihm folgt Martin Fuchs nach. Der studierte Betriebswirt ist bereits seit 1995 im Gesundheitsbereich tätig. Seit 2013 ist er Teil der Geschäftsführung der PremiQaMed Group, seit 2015 operativer Geschäftsführer der Holding. Davor bekleidete er nationale und internationale Managementpositionen in den Bereichen Human Ressources, Finanzen und Logistik in einem weltweit tätigen Pharmaunternehmen.

Entwicklung zum relevanten Versorgungspartner in Gesundheitsfragen

„ Gesundheit ist ein ganz zentrales Thema unseres Lebens und hier wollte ich von Anfang an mein Engagement einbringen. Meine Vision war, Gesundheitsbetriebe mit ausgezeichneter medizinischer Versorgung, Serviceorientierung und einem Ambiente, das den Genesungsprozess unterstützt, zu führen. Wir haben mit unserem Leistungsangebot in der privaten Medizin in Österreich neue Maßstäbe geschaffen und uns zu einem führenden Betreiber von privaten Gesundheitseinrichtungen in Österreich entwickelt. Mit mehr als 100.000 stationären und ambulanten Patientinnen und Patienten jährlich sind unsere Betriebe heute relevante Versorgungspartner in Gesundheitsfragen ,“ zieht Hadschieff Bilanz.

„ Der Gesundheitsbereich ist ein sinnstiftendes Arbeitsumfeld und das motiviert mich seit bereits bald drei Jahrzehnten, mich darin gestaltend einzubringen. Ich sehe hier auch in Zukunft eine Vielzahl an Chancen und empfinde eine große Dankbarkeit, wenn wir mit unseren Dienstleistungen Menschen vertrauensvoll in Gesundheitsfragen begleiten dürfen – von der Geburt bis ins hohe Alter. Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Angebot weiterzuentwickeln und auch unsere Position als attraktiver Arbeitgeber weiter zu festigen, darauf freue ich mich sehr ,“ unterstreicht Fuchs.

Martin Fuchs ist 54 Jahre alt, verheiratet und Vater einer Tochter.

PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Group ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und gehört zur UNIQA Insurance Group AG. Rund 2.000 Mitarbeiter*innen sind im Unternehmensverbund tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling und die Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sowie die Privatklinik Graz Ragnitz. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt die PremiQaMed Group das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien.

