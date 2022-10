„Unsere Wahl“: Großer Duellabend am Mittwoch um 20:15 Uhr auf PULS 4

Davor um 19:55 Uhr auf PULS 24: Amtsinhaber Alexander Van der Bellen im Interview bei Corinna Milborn

Wien (OTS) - Vier Tage vor der Bundespräsidentschaftswahl, am Mittwoch, den 5. Oktober, heißt es „Jeder gegen jeden“ beim großen PULS 4 Duellabend. Um 20:15 Uhr treffen die Herausforderer von Alexander Van der Bellen live in Kurz-Duellen aufeinander, um jeweils eine spezifische Frage miteinander zu diskutieren. Alle Kandidaten sind eingeladen, zugesagt haben Michael Brunner, Gerald Grosz, Walter Rosenkranz, Heinrich Staudinger, Tassilo Wallentin und Dominik Wlazny. Es moderieren Corinna Milborn, Gundula Geiginger und Thomas Mohr. Die insgesamt 15 Kurz-Duelle werden live während der Sendung von einem hochkarätigen Expertinnen-Panel analysiert und eingeordnet. Zu Gast sind die Journalistinnen Ida Metzger (Teamleitung Innenpolitik, Kronen Zeitung) und Eva Linsinger (stv. Chefredakteurin, profil) sowie die Philosophin und Autorin Lisz Hirn.

Amtsinhaber Alexander Van der Bellen hat die Einladung nicht angenommen, nimmt aber im ausführlichen Interview davor Stellung zu seiner bisherigen und möglichen künftigen Amtsführung. Im Rahmen von „Newsroom Live“ um 19:55 auf PULS 24 stellt er sich wie die anderen Kandidaten im Laufe des Wahlkampfs auf PULS 24 den Fragen von Infodirektorin Corinna Milborn.

PULS 24 setzt dabei auf die aktive Beteiligung der Zuseher:innen: Jede und jeder hat die Möglichkeit, eine Frage an einen oder alle Kandidaten zu stellen. Dazu kann einfach eine Mail an unserewahl@puls4.com geschickt werden, die Redaktion prüft jede eingegangene Frage und wird einige davon an die Kandidaten weitergeben.

Alle News, Ergebnisse und Analysen zur Bundespräsidentschaftswahl unter puls24.at/bp-wahl



„Newsroom Live“ mit Alexander Van der Bellen bei Corinna Milborn, Mittwoch, 5. Oktober um 19:55 auf PULS 24 und in der ZAPPN-App. Im Anschluss: "Unsere Wahl – Der Duellabend" um 20:15 Uhr auf PULS 4, PULS 24 und in der ZAPPN-App.

