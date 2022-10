VI-Engineers: 42 Mietwohnungen in Eisenstadts Bestlage fertig gestellt

Der Projektentwickler VI-Engineers realisierte neben dem Schlosspark, direkt über dem Stadtzentrum einen Wohnbau mit großzügigen Freiflächen und Weitblick.

Wien/Eisenstadt (OTS) - Im Herzen von Eisenstadt, gleich neben dem Schlosspark Esterházy, mit traumhaftem Blick auf die Altstadt und das pannonische Umland entstand nach 20 Monaten Bauzeit ‚La Vie En Rose‘ – ein Immobilienprojekt, dessen Name eine Hommage an Édith Piafs gleichnamigen Song ist und ein unbeschwertes Leben „in Rosarot“ vermitteln soll. Das Gebäude der 42 freifinanzierten Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern und einer Wohnfläche von rund 54 bis 91 m² fügt sich perfekt in die natürliche Umgebung ein, selbst bei der Bepflanzung der großzügigen Freiflächen sowie der Fassaden- und Dachbegrünung orientierten sich die Landschaftsarchitekten an der regionalen Flora. „Es war uns als Projektentwickler wichtig, dass wir aufgrund des außergewöhnlichen Standorts mit viel Fingerspitzengefühl an die Sache herangehen – sei es bei der architektonischen Ausführung oder der Gestaltung der Außenanlagen“, so Patrick Kloihofer, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG.

Hohe Wohnqualität – sofort beziehbar

Mit Anfang Oktober fiel der Startschuss für die Vermietung: Die ersten, neuen Bewohnerinnen und Bewohner von ‚La Vie En Rose‘ beziehen in diesen Tagen ihre Wohnungen und erfreuen sich an der besonderen Wohnqualität: Die überwiegend südlich ausgerichteten Mietwohnungen verfügen in Form von Terrassen, Loggien oder Eigengärten über großräumige Freiflächen. Das Interieur mit Parkettböden, hochwertigem Feinsteinzeug in den Nassräumen, außenliegendem Sonnenschutz, Fußbodenheizung und -temperierung zählt ebenso zur Standardausstattung wie auch die 3-Scheiben-Isolier-Verglasung zur optimalen Wärmedämmung. Die Tiefgarage hat insgesamt 74 PKW-Abstellplätze, die auch von Externen angemietet werden können.

Zukunftsorientierte Energieversorgung

Das in Niedrigenergiebauweise errichtete Gebäude wird mittels Biomasse-Fernwärme und hauseigener Photovoltaik-Anlage versorgt. Aufgrund seiner hohen ökologischen Qualität wurde ‚La Vie En Rose‘ mit klimaaktiv-Bronze ausgezeichnet. „Die nachhaltige Energieversorgung ist heute wichtiger denn je. Hier spielen mittlerweile nicht nur ökologische Aspekte herein, sondern auch ökonomische bzw. ist auch die Versorgungssicherheit selbst ein großes Thema bei den Kundinnen und Kunden. Krisensichere, nachhaltige Energielösungen sind daher von unseren Projektentwicklungen nicht mehr wegzudenken“, so Kloihofer. Selbst dem warmen pannonischen Klima hält ‚La Vie En Rose‘ entgegen: Die umliegenden Bäume, die Fassaden- und Dachbegrünung sowie die energieeffiziente Fußbodentemperierung sorgen für ein angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit.

