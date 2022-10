Arbeiten für Ortsdurchfahrt Modsiedl im Zuge der Landesstraße L 52 abgeschlossen

Wichtig für Lebensqualität und Verkehrssicherheit in der Region

St. Pölten (OTS) - Die Ortsdurchfahrt von Modsiedl im Gemeindegebiet von Raabs an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) wurde im Zuge der Landesstraße L 52 verkehrssicher ausgebaut und neugestaltet. Auf einer Länge von 350 Metern wurden hier mit Gesamtkosten von 265.000 Euro (Land 180.000 Euro, Stadtgemeinde 85.000 Euro) zum einen die gesamte Fahrbahnkonstruktion erneuert und zum anderen Gehsteige und Abstellflächen neu angelegt. Die Fahrbahn wurde entsprechend den örtlichen Verhältnissen in einer Breite von etwa 6,5 Metern ausgeführt. Auch Einlaufschächte bzw. Einlaufgitter wurden neu versetzt. Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Raabs an der Thaya sowie Bau- und Lieferfirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund fünf Monaten durch.

