Digitale Lösung für den Obst- und Gemüsebau: AgroChron feiert Jubiläum mit Branchentreff

10 Jahre AgroChron

Ein regelmäßiger Austausch unter Gleichgesinnten ist vor allem in einer Zeit mit großen und schnellen Veränderungen enorm wichtig DI Stephan Imbery, Geschäftsführer AgroChron 1/2

Wir danken allen Gästen herzlich für ihr Kommen und freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit DI Stephan Imbery, Geschäftsführer AgroChron 2/2

Kremsmünster/Ansfelden (OTS) - Am 30. September 2022 feierte das oberösterreichische Unternehmen AgroChron, das seit 10 Jahren mit seiner Software CIBUS.farm eine digitale Lösung zur Vereinfachung von Bürokratie und Schreibtischarbeit speziell für den Obst- und Gemüsebau bietet, Jubiläum. Geschäftsführer Stephan Imbery lud zu diesem Anlass zum Branchentreff in den Burnerhof nach Ansfelden. Unter den Gästen waren Geschäftsführer von Delimax Franz Rauch, Gründer von Zukunft.farm Josef Rohregger, Geschäftsführer des Verbands der Obst- und Gemüseproduzenten OÖ Stefan Hamedinger und Bürgermeister von Kremsmünster Gerhard Obernberger. Der Branchentreff bot ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit wertvollen Brancheninsights, persönlichen Begegnungen und professionellem Austausch. „ Ein regelmäßiger Austausch unter Gleichgesinnten ist vor allem in einer Zeit mit großen und schnellen Veränderungen enorm wichtig “, so Imbery und weiter: „ Wir danken allen Gästen herzlich für ihr Kommen und freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit .“

Weitere Informationen finden Sie unter https://bit.ly/3fJMEbW

Rückfragen & Kontakt:

Impuls Kommunikation | Franziska Dopona

4020 Linz | Scharitzerstraße 12

franziska @ impulskommunikation.at | Tel. +43 676 3602275