REMINDER: AK Pressekonferenz am 5. Oktober: AK-Wohlstandsbericht – Nach der Krise ist vor der Krise

Wien (OTS) - Kaum wurden die negativen Folgen der Covid-19-Krise dank massiver Hilfen und funktionierendem Sozialstaat stark abgefedert, bedroht bereits das nächste Unheil Österreichs Wohlstand:

die Energie- und Inflationskrise. Der kurzfristige Ausblick ist laut AK-Wohlstandsbericht alles anderes als rosig. Wo und wie nun massiv gegengesteuert werden muss, um Wohlstand zu erhalten und Armut zu verhindern, darüber informieren Sie:

Silvia Hruška-Frank, Direktorin AK Wien

Tobias Schweitzer, Bereichsleiter Wirtschaft AK Wien

Mittwoch, 5. Oktober 2022, 10 Uhr

AK Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

Es wird auf die geltenden Covid-19-Bestimmungen verwiesen. Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske. Zudem bitten wir Sie bis spätestens 4. Oktober 2022 um Anmeldung unter michaela.lexa @ akwien.at.

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter w.ak.at/wohlstandsbericht mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an michaela.lexa @ akwien.at.

Wir würden uns freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

