AVISO 4.Reichtumskonferenz: „Ungleiche Möglichkeiten“, 17.Oktober, Wirtschaftsuniversität Wien

Mit Juristin & Bestsellerautorin Katharina Pistor und Philosoph Christian Neuhäuser / Stadt- und Museumsführungen durchs reiche und arme Wien am Sonntag davor

Wien (OTS) - Die vierte Reichtumskonferenz wendet den Blick auf soziale Ungleichheit von „unten“ nach „oben“ und thematisiert die Probleme, die sich aus der hohen Vermögenskonzentration für die Gesellschaft ergeben. Die Beiträge der Tagung diskutieren die Folgen sozialer Ungleichheit und individuellem Überreichtum für die Gesellschaft.

17.Oktober, 9.30 bis 17.30 Uhr

Wirtschaftsuniversität Wien, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien, Learning Center.

9.45: Katharina PISTOR, Rechtswissenschafterin, Columbia Law School, New York

11.15: Podiumsgespräch:

Christian NEUHÄUSER, Philosoph, Universität Dortmund

Marlene ENGELHORN, Initiative "Tax Me Now"

Gabriel LENTNER, Rechtswissenschafter, Donau-Universität Krems

Moderation: Karin HEITZMANN, Institut für Sozialpolitik & INEQ, Wirtschaftsuniversität Wie

Stadtführungen durchs arme und reiche Wien

Sonntag nachmittags, 16.Oktober, zwischen 14.30-16.30 Uhr, finden Führungen durchs reiche und arme Wien statt.

• Urbane Eliten im Wiener Stadtraum. Wo Geld und Privilegien zu Hause sind.

• Wohnraum zwischen Versorgung und Verwertung. Vom Goethehof zur Donaucity.

• Mit Leichtigkeit schwer reich: Führung im Oberen Belvedere.

• Orte der Armut und Wohnungslosigkeit. Mit den Backstreet Guides

17.00: Es reicht! Für alle! Abschluss der Führungen am Karlsplatz.

Musik mit Tiny Tall Tales und mobiles Kaffeehaus

Die Vierte Reichtumskonferenz wird veranstaltet von der Armutskonferenz, der Arbeiterkammer und dem Forschungsinstitut Economics of Inequality der Wirtschaftsuniversität Wien. In Kooperation mit dem Institute for Comprehensive Analysis of Economy der Kepler Universität Linz, dem Institut für Soziologie der Universität Wien, dem Arbeitsbereich Globale Soziologie und Entwicklungsforschung der Kepler Universität Linz, Beigewum, Attac und dem Belvedere.

