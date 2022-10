Eisenmangel: Kostenlose Tests in Apotheken bieten Gewissheit

Als traditionsreiche gemeinnützige Institution im Gesundheitssektor haben wir uns entschlossen, mit dem Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz ein niederschwelliges Angebot zu entwickeln Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze 1/4

Um das rasch und unkompliziert abklären zu lassen, bieten wir mit den Apotheken vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz kostenlose Tests im Rahmen der Eisen-Testwoche von 17. bis 22. Oktober 2022 an Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze 2/4

Der Körper braucht Eisen für die Blutbildung und für eine Reihe von Stoffwechselvorgängen Mag. Andreas Berger, Apotheker 3/4

Durch Operationen, Menstruation oder auch einfach durch falsche Ernährung kann es jedoch zu einem Eisenmangel kommen. Denn der Körper kann Eisen nicht selbst bilden, sondern ist auf die Zufuhr durch die Nahrung angewiesen. In weiterer Folge kann sich aus einem Eisenmangel sogar eine Eisenmangelanämie entwickeln Mag. Andreas Berger, Apotheker 4/4

Wien (OTS) - Vor allem jüngere Frauen und SportlerInnen leiden häufig unter Eisenmangel und sind von Symptomen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schwindel betroffen. Um Gewissheit zu haben und den Mangel gezielt behandeln zu können, bietet das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz mit seinen Apotheken von 17. bis 22. Oktober 2022 eine Aktionswoche mit kostenlosen Tests an.

Müdigkeit? Schwindel? Kopfschmerzen? Vielleicht auch noch Herzklopfen, rascher Pulsanstieg bei Belastung, Schlafstörungen oder Konzentrationsstörungen? Das sind Symptome, die einem schnell mal Sorgen machen und eine ernsthafte Erkrankung vermuten lassen. Oftmals steckt aber ganz simpel Eisenmangel dahinter. „ Um das rasch und unkompliziert abklären zu lassen, bieten wir mit den Apotheken vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz kostenlose Tests im Rahmen der Eisen-Testwoche von 17. bis 22. Oktober 2022 an “, erklärt Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.

„ Der Körper braucht Eisen für die Blutbildung und für eine Reihe von Stoffwechselvorgängen “, ergänzt Apotheker Mag. Andreas Berger, Ameisapotheke. „ Durch Operationen, Menstruation oder auch einfach durch falsche Ernährung kann es jedoch zu einem Eisenmangel kommen. Denn der Körper kann Eisen nicht selbst bilden, sondern ist auf die Zufuhr durch die Nahrung angewiesen. In weiterer Folge kann sich aus einem Eisenmangel sogar eine Eisenmangelanämie entwickeln .“

Vor allem jüngere Frauen, aber auch SportlerInnen betroffen

Von Eisenmangelanämie sind in Mitteleuropa vor allem jüngere Frauen betroffen. Fast 90 % der erwachsenen Frauen nehmen täglich zu wenig Eisen zu sich. Etwa jede fünfte erwachsene Frau hat eine problematische Eisenversorgung. Im Durchschnitt betrifft die Mangelerkrankung rund 10 % der Bevölkerung. Bei Männern tritt ein Mangel eher im Alter auf, es können aber auch junge Männer – vor allem SportlerInnen – betroffen sein.

Aktionswoche mit Themenschwerpunkt

Bei der Aktionswoche in 18 Apotheken in ganz Wien – unterstützt durch Bloom Diagnostics, Pure Encapsulations® und 24Med2U – können sich Interessierte kostenlos den sogenannten Ferritin-Wert bestimmen lassen. „Wird tatsächlich ein zu geringer Ferritin-Wert festgestellt“, so Berger weiter, „empfehlen wir, die Ursachen ärztlich abklären zu lassen. Therapiert werden kann ein leichterer Eisenmangel durch bewusste Ernährung oder durch die Einnahme von Eisenpräparaten. Da ist fachkundige Beratung, etwa durch die ApothekerInnen vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz, sinnvoll.“

Die Aktionswoche ergänzt das Basisangebots des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz, das Arzt und Apotheke verbindet. Es umfasst die fünf Bereiche Telemedizin, Gesundheitscheck, Impfberatung, Komplementärmedizin sowie Medikationsmanagement und geht damit über das durchschnittliche Spektrum einer Apotheke hinaus. So werden KundInnen und PatientInnen unkompliziert, fachlich kompetent und zu Apotheken-Öffnungszeiten betreut. „ Als traditionsreiche gemeinnützige Institution im Gesundheitssektor haben wir uns entschlossen, mit dem Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz ein niederschwelliges Angebot zu entwickeln “, erklärt Sander den Ansatz.

Interessierte können auf der Website www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at ganz einfach über die Suchfunktion die nächstgelegene Apotheke finden, deren Angebot checken und sie auch gleich kontaktieren.

Die Partner-Apotheken

Die Eisen-Testwoche mit Beratungsschwerpunkt und kostenlosen Tests findet in diesen Apotheken statt:

Alte Leopoldsapotheke, Plankengasse 6, 1010 Wien

Aeskulap-Apotheke, Kardinal-Nagl-Platz 1, 1030 Wien

Apotheke am Spittelberg, Stiftgasse 23, 1070 Wien

Josefinen Apotheke, Sechsschimmelgasse 17, 1090 Wien

Apotheke am Liesingbach, Himberger Str. 35, 1100 Wien

Kurapotheke Oberlaa, Kurbadstraße 14, 1100 Wien

Apotheke zum lachenden Pinguin, Hohenbergstraße 11, 1120 Wien

Apotheke am Lainzer Platz, Lainzer Str. 139, 1130 Wien

Ameis Apotheke, Linzer Straße 140, 1140 Wien

Sonnschein-Apotheke, Witzelsbergergasse 26, 1150 Wien

Bach Apotheke, Steinbruchstraße 6, 1160 Wien

Apotheke Neuwaldegg, Neuwaldegger Straße 2, 1170 Wien

Gersthofer Apotheke, Gersthofer Straße 61, 1180 Wien

St. Martin Apotheke, Jörgerstraße 14-16, 1180 Wien

Beethoven-Apotheke, Heiligenstädterstr. 82, 1190 Wien

Albarelli-Apotheke, Muthgasse 24-26, 1190 Wien

Apotheke im Andromeda Tower, Donau-City-Straße 6, 1220 Wien

Seestadt Apotheke, Maria-Tusch-Straße 12, 1220 Wien

Mehr Informationen auch unter www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at

Fotos

Fotos finden Sie unter diesem Link: https://we.tl/t-LZkexsgFAC

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) blickt auf eine fast 130-jährige Geschichte zurück und widmet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1893 dem Thema Gesundheit. Lange Zeit vor allem als Trägerin der Privatklinik Goldenes Kreuz bekannt, konzentriert sich die Gesellschaft heute als gemeinnütziger Verein auf Gesundheitsförderung und -prophylaxe. Unter dem Leitgedanken „Wir begleiten Sie durchs Leben – durch alle Lebensphasen und in allen Lebensbereichen.“ bietet die ÖGGK Gesundheitsangebote etwa im Bereich Ernährung oder Bewegung, Begünstigungen im medizinischen Bereich, Vorträge sowie Veranstaltungen im Kunst- und Kultursektor. www.oeggk.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Mag. Miriam Eder, MA

PR & Kommunikation

01/ 996 80 92 – 40

eder @ oeggk.at

www.oeggk.at