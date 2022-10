BELVEDERE 21: Public Program „Gemeinsame Wagnisse“ im Herbst 2022 – bei freiem Eintritt!

Am 13. und 15. Oktober steht im Belvedere 21 das Thema „Geschichten wiedererzählen“ auf dem Programm, am 17. und 18. November geht es um „Kunst und Ökologie“.

Wien (OTS) - Die von Christiane Erharter und Claudia Slanar kuratierte Veranstaltungsreihe „Gemeinsame Wagnisse“ bietet im Herbst 2022 wieder Lesungen, Filmvorführungen, Präsentationen und Gespräche bei freiem Eintritt an! Österreichische und internationale Kulturschaffende präsentieren künstlerische und aktivistische Strategien, mit Herausforderungen der Gegenwart wie Kolonialgeschichte, Krieg und Umweltzerstörung umzugehen.

Kriege und Erinnerungskultur im ehemaligen Jugoslawien und in der Ukraine

Am Donnerstag, dem 13. Oktober, spricht Ljiljana Radonić, Politikwissenschaftlerin und Vizedirektorin des IKT an der ÖAW, über die Kriege im ehemaligen Jugoslawien sowie über die Gedenkmuseen in Bosnien und Kroatien und zieht Parallelen zum Krieg in der Ukraine. Am Samstag, dem 15. Oktober, spricht die Autorin und Übersetzerin Kseniya Kharchenko mit der ukrainischen Kuratorin und Publizistin Oksana Shchur über die aktuelle Lage der ukrainischen Kulturschaffenden. Dazu liest sie aktuelle Texte über die Zeit unmittelbar vor dem Krieg, das Verlassen des Landes und die ersten Monate in Wien. Der Künstler Nikita Kadan (Kyjiw) zeigt an beiden Tagen Videos und filmische Werke zeitgenössischer Künstler*innen aus der Ukraine und spricht über die Produktionsbedingungen. Das Public Program am 13. und 15. Oktober findet in englischer, ukrainischer und deutscher Sprache statt.

Kunst und Ökologie

Am Donnerstag, dem 17. November, findet ein Artist Talk mit Christian Kosmas Mayer statt, der sich in seinen künstlerischen Recherchen mit der kulturellen Bedeutung von Bäumen beschäftigt. Im Anschluss ist der Film „MAꞭNI – TOWARDS THE OCEAN, TOWARDS THE SHORE“ von Sky Hopinka zu sehen, der in die spirituelle Welt der Native Americans führt. Am Samstag, dem 19. November, führt die Kunsthistorikerin und renommierte Gartenkulturexpertin Eva Berger durch den Schweizergarten und spricht über dessen Geschichte und den besonderen Baumbestand sowie über die „Schutzzone Rennweg“. Anita Fuchs bietet am selben Tag einen Workshop für Erwachsene und Familien mit Kindern ab 6 Jahren an. Ausgehend von den Bäumen und Pflanzen im Skulpturengarten und in der Umgebung des Belvedere 21 werden Herbarbelege angefertigt.

