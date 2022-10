Fuhrparkmanagement in einer neuen Dimension mit LeasePlan Connectivity Services

Wien (OTS) - LeasePlan Österreich schließt eine Partnerschaft mit dem Fahrzeugdatenverarbeiter ECHOES, um interessierten Kunden neue Einblicke in ihre Flotte zu ermöglichen und diese bei der weiteren Optimierung des Fuhrparkmanagements zu unterstützen.

Die meisten neu zugelassenen Fahrzeuge sind bereits mit der Cloud verbunden und übermitteln eine bisher nicht dagewesene Fülle an Daten direkt an die Fahrzeughersteller. Diese Daten haben das Potenzial, Fuhrparkverantwortlichen gänzlich neue Möglichkeiten zu eröffnen. Bisher hatten sie jedoch keinen Zugriff darauf. Aus diesem Grund hat sich der Branchenprimus LeasePlan Österreich mit dem Fahrzeugdatenverarbeiter ECHOES zusammengetan und bietet seinen Kunden mit dem Produkt „Connectivity Services“ erstmals die Möglichkeit, einen tiefgreifenden Einblick in den unternehmens-eigenen Fuhrpark zu erhalten.

ECHOES bezieht die Fahrzeugdaten digital beim Fahrzeughersteller, bereitet sie auf und stellt diese über eine einfach zu bedienende Webanwendung sicher zur Verfügung, ohne dass ein zusätzliches Gerät installiert werden muss. Interessierte Kunden können so mit nur wenigen Klicks zusätzliche Einblicke in ihre Flotte gewinnen und Anwendungsfälle für eine weitere Optimierung des Fuhrparkmanagements entwickeln. Gleichzeitig kann LeasePlan seinen Kunden erweiterte Services anbieten, wie z.B. akkurate jährliche Rekalkulationen auf Basis aktueller Kilometerstände, um Überraschungen am Ende der Vertragslaufzeit zu vermeiden, sowie die proaktive Wartung, welche FahrerInnen von der Serviceterminbuchung entlastet.

Hessel Kaastra, Geschäftsführer von LeasePlan Österreich dazu: „ Die Digitalisierung und das Internet der Dinge bieten gänzlich neue Möglichkeiten für Flottenmanager. Mit unserem neuen Produkt ‚Connectivity Services‘ erschließen wir diese Möglichkeiten für unsere Kunden und ermöglichen ihnen damit, das volle Potenzial ihrer Flotten auszuschöpfen. Ich bin überzeugt davon, dass datenbasierte Services zukünftig eine entscheidende Rolle im Fuhrparkmanagement spielen werden und freue mich, dass wir mit ECHOES einen starken Partner gefunden haben, der gemeinsam mit uns und unseren Kunden die Services laufend weiterentwickeln wird ."

Mathieu Chènebit, Gründer und Geschäftsführer von ECHOES zur Zusammenarbeit mit LeasePlan: „ Die Mobilitätsbranche tritt in eine neue Ära ein, in der vernetzte Dienste die Veränderungen vorantreiben werden, denen sich alle Flottenbetreiber stellen müssen. Wir sind sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit LeasePlan Österreich und überzeugt davon, dass wir mit unseren Lösungen zu einer weiteren Optimierung des Fuhrparkmanagements vieler Unternehmen beitragen werden .“

Über Echoes

Als führender europäischer Akteur auf dem Markt für vernetzte Fahrzeugdaten bietet ECHOES Flottenmanagern und Mobilitätsdienstleistern Zugang zu harmonisierten Daten ihrer Mehrmarkenflotten, ohne ein zusätzliches Gerät installieren zu müssen. Um den Erwartungen seiner Kunden gerecht zu werden, bietet ECHOES unterschiedliche Lösungen, die dabei helfen, die Verwaltung von Fuhrparks zu optimieren.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.echoes.solutions

Über LeasePlan Österreich

LeasePlan Österreich wurde im Jahr 1983 gegründet und ist der führende Spezialist für Fuhrparkmanagement und Car-as-a-Service in Österreich. Die LeasePlan-Gruppe steht mit über 1,9 Millionen Fahrzeugen und Standorten in mehr als 30 Ländern für innovative und nachhaltige Mobilitätslösungen. LeasePlan kümmert sich um alles rund um den Fuhrpark, damit sich Unternehmen – egal welcher Größe – auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.leaseplan.at

