Queer Dance im Gemeindebau: Simmering tanzt für mehr Toleranz und eine bunte Gesellschaft

Karin Erhart und Ortrun Gauper setzten ihren öffentlichen Diskurs für mehr Toleranz in der Gesellschaft mit einer bunten Tanzveranstaltung in Simmering fort.

Ich bin überwältigt, wie viele Menschen immer wieder unsere Einladungen in den Gemeindebau in Simmering annehmen. Dieser Abend ist eine gelungene Einstimmung auf den Vienna Dance Contest, ein internationales gleichgeschlechtliches Tanzturnier, welches dieses Jahr am 22. Oktober 2022 in Wien stattfindet. Wir öffnen diesen Tanzwettbewerb auch für Nicht-Tanz-Profis mit einem Fun Contest. Karin Erhart, Obfrau des Vereins Queer Dance im Gemeindebau 1/4

Die Initiative Queer Dance im Gemeindebau setzt ein wichtiges gesellschaftspolitisches Zeichen, das für Toleranz, Respekt und Freiheit für den Einzelnen steht. Daher unterstützen wir die Eventreihe hier in Simmering sehr gerne, denn uns geht es um das Sichtbarmachen von queerem Leben, denn dadurch werden wir als Gesellschaft insgesamt bunter und lebenswerter. Thomas Steinhart, Bezirksvorsteher von Simmering 2/4

Bei uns sind alle Menschen willkommen, die gemeinsam für eine offene Gesellschaft eintreten wollen. Das überwältigend positive Feedback auf unsere Veranstaltungen hier in Simmering bestärkt uns in unserer Initiative und zeigt uns, dass wir mit unserem Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Deshalb setzen wir sichtbare Zeichen, wie auch mit unserer Anwesenheit auf dem Simmeringer Straßenfest oder mit unserem Tanz im SPÖ-Sektionslokal 17. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Sektionsleiterin Birgit Jischa. Ortrun Gauper, Vorsitzende der SoHo Simmering 3/4

Als Dragqueen bin ich schon seit Langem Testimonial der queeren Initiativen in Simmering. Ich engagiere mich persönlich seit vielen Jahren für mehr öffentliche Tolerenz und Respekt gegenüber queeren Menschen. Mit Queer Dance im Gemeindebau gibt es dafür die perfekte Kommunikations-Plattform, die auch generationenübergreifend einen wichtigen Beitrag leisten kann. Candy Licious, Drag Queen und Moderatorin 4/4

Wien (OTS) - Fast 100 Tanzfreund:innen kamen Samstag Abend zum 8. Queer Dance im Gemeindebau. Darunter auch Bezirksvorsteher Thomas Steinhart mit Gattin Andrea sowie die stellvertretende Bezirksvorsteherin von Simmering, Ramona Miletic. Moderiert wurde der Abend von Drag Queen Candy Licious und Ortrun Gauper.

Karin Erhart, Obfrau des Vereins Queer Dance im Gemeindebau, freut sich über den gelungenen Abend: „ Ich bin überwältigt, wie viele Menschen immer wieder unsere Einladungen in den Gemeindebau in Simmering annehmen. Dieser Abend ist eine gelungene Einstimmung auf den Vienna Dance Contest, ein internationales gleichgeschlechtliches Tanzturnier, welches dieses Jahr am 22. Oktober 2022 in Wien stattfindet. Wir öffnen diesen Tanzwettbewerb auch für Nicht-Tanz-Profis mit einem Fun Contest. “

Thomas Steinhart, Bezirksvorsteher von Simmering: „ Die Initiative Queer Dance im Gemeindebau setzt ein wichtiges gesellschaftspolitisches Zeichen, das für Toleranz, Respekt und Freiheit für den Einzelnen steht. Daher unterstützen wir die Eventreihe hier in Simmering sehr gerne, denn uns geht es um das Sichtbarmachen von queerem Leben, denn dadurch werden wir als Gesellschaft insgesamt bunter und lebenswerter. “

Ortrun Gauper, Vorsitzende der SoHo Simmering: „ Bei uns sind alle Menschen willkommen, die gemeinsam für eine offene Gesellschaft eintreten wollen. Das überwältigend positive Feedback auf unsere Veranstaltungen hier in Simmering bestärkt uns in unserer Initiative und zeigt uns, dass wir mit unserem Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Deshalb setzen wir sichtbare Zeichen, wie auch mit unserer Anwesenheit auf dem Simmeringer Straßenfest oder mit unserem Tanz im SPÖ-Sektionslokal 17. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Sektionsleiterin Birgit Jischa. “

Candy Licious, Drag Queen und Moderatorin: „ Als Dragqueen bin ich schon seit Langem Testimonial der queeren Initiativen in Simmering. Ich engagiere mich persönlich seit vielen Jahren für mehr öffentliche Tolerenz und Respekt gegenüber queeren Menschen. Mit Queer Dance im Gemeindebau gibt es dafür die perfekte Kommunikations-Plattform, die auch generationenübergreifend einen wichtigen Beitrag leisten kann. “

QUEER MOMENTS

QUEER MOMENTS ist eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Queer Dance im Gemeindebau. Unter diesem Dach fanden im Juni 2022 gleich mehrere Events in Simmering statt, die Menschen generationenübergreifend und über alle Bezirksgrenzen hinweg zum gesellschaftlichen Diskurs einluden. Dazu gehörte unter anderem auch eine Foto-Ausstellung der Künstlerin Barbara Essl in der Bezirksvorstehung Simmering, ein Auftritt bei der Regenbogenparade sowie – als glanzvoller Höhepunkt – am 25. Juni 2022 die QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude, die heuer erstmals veranstaltet wurde.

Verein Queer Dance im Gemeindebau

Queer Dance im Gemeindebau ist ein gemeinnütziger und überparteilicher Verein, der sich durch die Organisation von queeren Tanzveranstaltungen in Simmeringer Gemeindebauten überregional einen Namen gemacht hat. Ziel der Vereinsgründer war es, unsichtbare gesellschaftliche Barrieren durch gemeinsame Freizeitaktivitäten abzubauen und damit zu einem liberalen, weltoffenen Miteinander beizutragen.

Save the date:

Am 3. Juni 2023 findet der 1. QUEER BALL im Schloss Neugebäude statt.



Queer Ball im Schloss Neugebäude

Datum: 03.06.2023

Ort: Schloss Neugebäude

Otmar-Brix-Gasse 1, 1110 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl | E.W.S.COM

Mobil: +43 676 6357 399 | E-Mail: wolfbauer-schinnerl @ ewscom.at