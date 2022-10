ARBÖ: Graz-Marathon, Innsbrucker Herbstmesse und Herbstferien in 3 deutschen Bundesländern bringen Wochenend-Stau

Wien (OTS) - Das Verkehrsgeschehen am kommenden Wochenende wird voraussichtlich durch drei Faktoren bestimmt. Diese sind laut ARBÖ der Graz-Marathon, der Herbstferienbeginn in drei deutschen Bundesländern und die Innsbrucker Herbstmesse.

Am kommenden Sonntag, 09. Oktober, geht der „Kleine Zeitung Graz Marathon“ über die Bühne, oder besser: die Straßen der steirischen Landeshauptstadt. Ab 10 Uhr begeben sich die Teilnehmer auf die 42.195 Meter lange Strecke mit Start und Ziel vor der Oper. Die Strecke auf der auch der Halbmarathon, Viertelmarathon und der Staffelmarathon gelaufen werden, führt z.B. über den Ring, den Jakominigürtel, die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, die Münzgrabenstraße, die Wiener Straße und Korösistraße. Im Zuge dieser Sportveranstaltung und ihrer Rahmenbewerbe kommt es laut ARBÖ auch zu einigen Straßensperren. Unter anderem sind der Burg- und Opernring von Samstag, 08. Oktober, 12 Uhr bis Montag, 10. Oktober, 4 Uhr gesperrt. Die Franz-Graf-Allee ist bereits ab Donnerstag, 06. Oktober, 10 Uhr bis Dienstag, 11. Oktober, 17 Uhr gesperrt. Am Sonntag sind zwischen 7 und ca. 16 Uhr die Straßen, unter anderem der Grieskai oder Lendkai sowie Theodor-Körner-Straße im Verlauf der Strecke, zeitweise gesperrt. „Auch das Queren der Mur ist am Sonntag schwieriger. Die Augartenbrücke, die Erzherzog-Johann-Brücke, die Keplerbrücke und Radetzkybrücke sowie Tegethoffbrücke sind gesperrt. Ausweichen für Autofahrer ist über die Nord-Süd-Verbindung – Bahnhofgürtel – Eggenbergergürtel und Lazarettgürtel möglich. Von Osten nach Westen und umgekehrt geht es am besten über den Kalvariengürtel – Grabengürtel – Karlauer Gürtel und Schönaugürtel“, weiß Thomas Haider vom ARBÖ-Informationsdienst.

Zwtl.: Innsbrucker Herbstmesse lockt Zigtausende

Von Mittwoch, 05. Oktober, bis Sonntag, 09. Oktober, findet die 88. Innsbrucker Herbstmesse am Messegelände in der Tiroler Hauptstadt statt. Von „Aqua Life + Wellness“ über „Bauen + Haushalt“ und Genuss bis zur „Wohnlust“ ist für viele Geschmäcker etwas dabei.

Die Messe Innsbruck ist nur 10 Gehminuten von der Altstadt entfernt und daher gut zu Fuß, mit dem eigenen Pkw, aber auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Kostenlose Messe-Shuttle-Busse bringen Sie außerdem im 15 Minuten-Takt zum Messezentrum.

Der ARBÖ Tipp: Lassen Sie Ihr Fahrzeug zuhause und reisen Sie sicher und bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Andernfalls bieten die umliegende Park & Ride Anlagen und die Tiefgaragen in Messenähe insgesamt mehr als 1.000 Abstellplätze. Rund um das Messegelände stehen nur wenige Parkmöglichkeiten zur Verfügung, wobei diese wochentags auch gebührenpflichtig sind und die Parkdauer auf 3 Stunden begrenzt.

Zwtl.: Herbstferien in 3 deutschen Bundesländern und Urlauberschichtwechsel

Ab kommendem Samstag können sich die Schülerinnen und Schüler aus den deutschen Bundesländern Hamburg, Mecklenburg—Vorpommern und Sachsen-Anhalt auf bis zu 2-wöchige Herbstferien freuen. Viele „Nordlichter“ werden die Gelegenheit zum Wanderurlaub in den österreichischen Bergen nutzen. Zudem erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten bereits eine kleine Rückreiswelle aus den Herbstferien in Nord-Rheinwestfalen. Das große Stauchaos wird vermutlich ausbleiben. Lange Verzögerungen auf der Brennerautobahn (A13) in den Baustellenbereichen zwischen Schönberg und Innsbruck sowie auf der Fernpassstrecke (B179) in den Baustellenbereichen bei Nassereith und am Fernpass werden besonders am Samstag wohl nicht ausbleiben.„In Tirol wird ein gutes Nervenkostüm auch im Bereich zwischen dem Grenztunnel Vils/Füssen auf der B179 und vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12) ein guter Begleiter sein“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

In Salzburg sollten Autofahrer speziell vor der Grenze Walserberg auf der Westautobahn (A1) die eine und andere Minute mehr in beiden Richtungen einplanen.



