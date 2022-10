Am 5. Oktober ist Welt-Meningitis-Tag: Aufklärung schafft Bewusstsein

Wien (OTS) - Eine Meningokokken-Erkrankung kann jeden treffen! GSK macht im Rahmen des Welt-Meningitis-Tages am 5. Oktober im Speziellen auf die Meningokokken-Meningitis aufmerksam, die durch Meningokokken-Bakterien hervorgerufen wird und das Leben zahlreicher Familien weltweit auf den Kopf stellt. Wichtig ist es, eine Meningitis zu erkennen und rasch zu handeln – denn unerkannt und unbehandelt kann eine Meningokokken-Erkrankung innerhalb 24h tödlich enden. Der Welt-Meningitis-Tag soll auch an wichtige Schutzimpfungen, wie an jene gegen die seltene aber gefährliche Meningokokken-Erkrankung, erinnern.

Meningokokken-Meningitis: Hannes‘ Geschichte

Der zweifache Familienvater Hannes erlitt mit 18 Jahren eine Meningokokken-Erkrankung und erzählt: „In einem Lokal in Innsbruck haben wir meinen Geburtstag gefeiert. Am Tag danach verspürte ich massive Kopf- und Nackenschmerzen, dachte aber, das wäre eine Folge der Feier. In der Nacht hat mich dann mein Internatskollege mit Krämpfen am Boden liegend gefunden. Zwei Wochen später bin ich im Landeskrankenhaus Innsbruck aus dem Koma aufgewacht.“ Der vormals durchtrainierte, junge Leistungssportler konnte sich plötzlich nicht einmal mehr selbst die Zähne putzen. Sein Wille zu überleben machte ihn stark, dennoch betonte Hannes: „Ich musste mich ins Leben zurück kämpfen, das kann man seinem Kind durch eine Impfung ersparen.” Seine Kinder sind durch eine Impfung geschützt. Hannes möchte auch andere Eltern, Teenager und junge Erwachsene auf die Erkrankung und das Leid danach aufmerksam machen. “Was ich erlebt habe, das soll niemand mehr erleben müssen!” Am Welt-Meningitis-Tag am 5. Oktober spricht Mama und Influencerin Sarah auf Instagram unter @liebreizend_ mit Hannes über seinen schweren Weg zurück ins Leben, seine Zeit im Koma und wie er einfache Tätigkeiten wie Zähne putzen mit 18 Jahren nochmals lernen musste. Sarah ist selbst Mutter von Zwillingen und sagt: „Ich bin gerne dabei, um Aufklärung für meine Community zu bieten und das Bewusstsein für diese lebensbedrohliche Erkrankung zu schärfen.”

Meningokokken-Impfschutz

Eine Meningokokken-Erkrankung und in weiterer Folge eine Meningokokken-Meningitis kann jeden treffen. Zu den Hauptrisikogruppen zählen vor allem Säuglinge, Kleinkinder und Jugendliche. Die meisten Fälle werden durch die Serogruppe B hervorgerufen. Da Meningokokken durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen werden, fördert enger zwischenmenschlicher Kontakt und große Menschenansammlungen die Verbreitung der Bakterien. Daher tragen Kinder in Krabbelgruppen und Kindergärten ebenso ein Risiko mit sich wie auch Rekrut:innen, Schüler:innen und Student:innen in Wohnheimen. Der österreichische Impfplan die Impfung gegen Meningokokken B bereits ab dem vollendeten 2. Lebensmonat. Ebenso wird die Gruppe der jungen Erwachsenen nun auch in der Empfehlung des aktuellen Österreichischen Impfplans berücksichtigt: Die Nachhol-Impfung gegen Meningkokken B ist nun bis zum Alter von 25 Jahren offiziell empfohlen. Auch gegen Meningokokken der Serogruppen A, C, W und Y kann geimpft werden. Nähere Informationen hierzu liefert der österreichische Impfplan.

#MeningokokkenJazumSchutz: Österreichische Betroffene im Fokus der Aufklärungskampagne



GSK trägt auch dieses Jahr mit einer großen österreichweiten multimedialen Kampagne zur Sensibilisierung für Meningokokken-Erkrankungen und deren Folgeerkrankung, wie der Meningitis, bei. Neben einer breiten TV-Kampagne stellt GSK österreichische Betroffene in den Mittelpunkt und bringt diese durch digitale Talk-Formate in den direkten Austausch mit Risikogruppen. Mit der Aufklärungskampagne macht GSK auf die Bedeutung eines breiten Impfschutzes gegen Meningokokken aufmerksam. „Das klare Ziel ist es, die Österreicher:innen und vor allem die Risikogruppen dazu zu bewegen, sich mit dieser seltenen, aber ernstzunehmenden Erkrankung zu beschäftigen und sich vor allem aktiv mit ihrem Kinder- und Jugendarzt:in über Schutzmöglichkeiten auszutauschen”, so Neil Davidson, General Manager GSK Österreich. „Die Kampagne #MeningokokkenJazumSchutz sensibilisiert, geht in den Dialog und schafft Bewusstsein für die Erkrankung und Schutzmöglichkeiten.“. Schwerpunktmäßig finden in der multimedialen Kampagne Instagram Live-Talks mit Betroffenen und Ärzt:innen statt. Die digitale Kampagne #MeningokokkenJazumSchutz umfasst Aufklärungsmaterial und berührenden Geschichten von Betroffenen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website www.meningokokken-erkrankung.at. und am Instagram Channel MeningokokkenJazumSchutz.

Über GSK

GSK ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das Wissenschaft, Technologie und Talent vereint, um Krankheiten gemeinsam einen Schritt voraus zu sein. Erfahren Sie mehr unterwww.gsk.com/about-us und www.gsk.at. NP-AT-MNX-PRSR-220004; 08/2022

