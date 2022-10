Die Erste Wohnmesse „Talks“ holen den Sommer zurück

Mit den „Summer Talks“ holen die Veranstalter der Erste Wohnmesse rechtzeitig zum Herbstbeginn den Sommer zurück.

Wien (OTS) - Für die Besucher:innen der Erste Wohnmesse am 6. November und für Interessierte, gibt es mit der neuen Erste Wohnmesse-Expertenvortragsreihe „Talks“ schon vor der Messe wertvolle Tipps und Informationen zu den Themen Immobilien, Finanzieren und Versichern.

Mit dem Ausklang des Sommers startete ein weiteres Highlight des Hybrid-Konzeptes „Erste Wohnmesse real+“ – die „Summer Talks“. Quasi rückblickend in den Sommer, erschien seit Mitte September zwei Wochen lang jeden Dienstag und Freitag um 19 Uhr ein neuer Live-Talk zu den Themen Immobilien, Finanzieren und Versichern auf den Kanälen Facebook, LinkedIn und Youtube.

Talk verpasst? Kein Problem

„Die Erste Wohnmesse real+ erobert mit dem neuen Content-Format die Aufmerksamkeit der Zuseher:innen das ganze Jahr über und stimmt natürlich auch auf den Messetag am 6. November ein. „Die Präsentation hochkarätiger Expert:innen gleich zu Beginn der ersten Staffel führte zu einem überwältigenden Zuspruch seitens unserer Zuseher:innen “, so Sebastian Berloffa, Managing Partner des Veranstalters enteco.

Die Live-Talks stehen ab sofort auf www.erstewohnmesse.at zum Informieren bereit.

„Summer Talks“ im Wintergarten

Vorbild für die Vortragsreihe „Talks“ waren die beliebten interaktiven Vorträge in der Stage Hall der Erste Wohnmesse real+. Mit dem Auftakt, den „Summer Talks“, wurde u.a. auch Bezug auf Fragen und Anliegen der Besucher:innen genommen, die im letzten Jahr mittels Publikumsbefragung erfasst wurden. Die „Summer Talks“ fanden übrigens im Wintergarten des Erste Campus statt. Der Erste Campus ist auch in diesem Jahr Veranstaltungsort der Erste Wohnmesse real+.

Expert:innen am digitalen Start

Folgende Expert:innen sind in der ersten Staffel mit dabei:

Claus Loidolt – Otto Immobilien – zum Thema: „Wohnen – wie sich der aktuelle Markt entwickelt und worauf ich aktuell Acht geben muss“

Birgit Einzenberger & David Gleixner – Erste Bank – zum Thema: „Finanzieren – Wie ich mein Geld am besten anlege“

Thilo Börner – Börner Ihr Hausmakler – zum Thema: „Verkauf und Erbe – welche Stolpersteine ich vermeiden kann und wieso ich einen Profi engagieren sollte“

Philip Haberl – s REAL Immobilien – zum Thema: „Vorsorgen – Kaufen oder nicht? Was ich beachten muss.“

Immobilienexperte Thilo Börner ist überzeugt: „Menschen sind generell mit Werbung überflutet und bauen richtige Schutzwälle dagegen auf. Genau umgekehrt ist es mit Content, der zur Lebenssituation passt. Daher ist hochwertiges Content Marketing auch enorm erfolgreich. Das neue Format der „Talks“ bietet mir eine gute Gelegenheit, Kund:innen über wichtige Fragen zu spezifischen Szenarien schon im Vorfeld aufzuklären.“

Sebastian Berloffa ergänzt: „Wie auch schon zuvor, verändert die Erste Wohnmesse damit den klassischen Ansatz einer Messe und vereint Altbewährtes mit neuen, digitalen Ansätzen, die direkt auf die Zuschauer:innen abgestimmt sind und weit über die Grenzen des Messegeländes hinaus gehen.“

Über den Veranstalter „enteco“

Die Digital Real Estate Marketing Agentur enteco hat sich die Digitalisierung der Immobilienbranche zur Aufgabe gemacht. Im Fokus stehen Strategie, Transformation und Umsetzung in den Geschäftsbereichen Digital Communications, Marketing Technology und Events. Die Agentur betreut Kunden wie die Wirtschaftskammer Wien – Fachgruppe Immobilientreuhänder, die Erste Bank, Raiffeisen-Vorsorge-Wohnung, Glorit, Buwog, Arwag, Fair Invest, Strabag Real Estate, Curcuma, EHL, Aprom Real Estate Group, Haustraum Town & Country und viele weitere.

Mit der eigenen Veranstaltungsreihe „#TheREAL100“ setzt die Agentur seit 2018 Impulse im beliebten Afterwork-Format für die Top-Leader der Branche.

Das Unternehmen wurde 1997 von Serial Entrepreneur und Immobilienexperten Friedrich Csörgits gegründet. Seit 2021 führt der Wirtschaftsinformatiker Sebastian Berloffa das Unternehmen in die digitale Zukunft.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.enteco.at und www.erstewohnmesse.at

Erste Wohnmesse real+ 2022

Deine Immobilienmesse in und um Wien.

Alles rund ums Bauen, Wohnen, Finanzieren, Versichern gibt es nur hier. Am 6.11.2022 direkt am Erste Campus.

Die Erste Wohnmesse 2022 ist die größte Immobilienmesse Wiens. Die Immobilienmesse findet am Erste Campus statt. Unsere Aussteller informieren dich gerne über ihre aktuellen Immobilien- und Serviceangebote. Von Häusern über Miet- und Eigentumswohnungen bis hin zu Vorsorgewohnungen - auf der Erste Wohnmesse findest du alles.

Datum: 06.11.2022, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Erste Campus

Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich

Url: https://erstewohnmesse.at/erste-wohnmesse-real/

Alle Talks ansehen Alle Talks können jetzt kostenlos angesehen werden Jetzt ansehen

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt Unternehmen

enteco | #digitalrealestatemarketing

Enteco Concept GmbH

Nadine Peischl

Corporate Communications

peischl @ enteco.at

+43 664 928 97 50



Presse-Support

BSC Strategy Consulting

Mag. Sabina Berloffa

berloffa @ bsc-consulting.at

+43 664 230 75 06