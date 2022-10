GITEX GLOBAL 2022 versammelt die weltweit führenden Unternehmen, um sich der Herausforderung zu stellen und in der Web 3.0-Wirtschaft zusammenzuarbeiten

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Dubai wird sich nächsten Monat in das ultimative digitale Epizentrum der Welt verwandeln, wenn die VAE Gastgeber der GITEX GLOBAL, die weltweit größte Technologiemesse, die die fortschrittlichsten Unternehmen und die besten Köpfe zusammenbringt, um die Entwicklung der Web 3.0-Wirtschaft zu erforschen.

Vom 10. bis 14. Oktober 2022 präsentiert die GITEX GLOBAL im Dubai World Trade Centre (DWTC) die stärkste Kuration aller Zeiten mit sieben technologieübergreifenden Themen, die sich mit dem Metaverse, einer dezentralen Zukunft des Internets und einer nachhaltigen globalen digitalen Wirtschaft befassen.

Die Rekordgröße der Veranstaltung und ihre kontinuierliche Expansion spiegeln die Ambitionen der VAE und der Region in Bezug auf die digitale Transformation wider, da Regierungsinitiativen wie das National Program for Coders, die Dubai Metaverse Strategy und Next GenFDI die VAE an die Spitze der globalen digitalen Wirtschaft bringen.

Dies wird durch die neuen GITEX GLOBAL 2022 Starts von X-VERSE, gesponsert von der TMRW Foundation in Zusammenarbeit mit Decentraland, einer der weltweit immersivsten Metaverse-Reisen mit 28 Erlebnismarken, und Global DevSlam, dem größten Entwickler-Treffen im Nahen Osten, noch verstärkt.

S.E. Omar Al Olama, Minister of State for AI, Digital Economy & Remote Work Applications, sagte: „Die GITEX ist dieses Jahr größer als je zuvor. Sie erstreckt sich über eine Fläche von zwei Millionen Quadratmetern mit über 5.000 Ausstellern aus mehr als 90 Ländern und ist damit die größte Tech-Messe der Welt. In diesem Jahr hat sich mein Büro mit GITEX zusammengetan, um sicherzustellen, dass wir nicht nur Technologie präsentieren, sondern tatsächlich Technologie erfinden und entwickeln."

Trixie LohMirmand, EVP of Events Management bei DWTC, dem Organisator der GITEX GLOBAL, fügte hinzu: „Die GITEX dient dem Zweck, die digitale Wirtschaft der VAE und vieler ihrer Allianzpartner zu fördern und zu beschleunigen, indem sie ernsthafte Interessenvertreter mit herausragenden Köpfen aus der ganzen Welt zusammenbringt und diese Verbindungen in umsetzbare Partnerschaften umsetzt."

Die GITEX GLOBAL 2022 begrüßt eine noch nie dagewesene Zahl von 52 % neuer Aussteller, die die Messe und die VAE als erste Wahl für ihre Marktzugangsstrategien wählen. North Star wird das größte Einhorn-Treffen des Jahres in Dubai veranstalten, an dem 35 Einhörner aus 15 Ländern teilnehmen werden, die in einem der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt expandieren wollen.

Darüber hinaus hat XPENG, ein führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Elektrofahrzeugen, die GITEX GLOBAL ausgewählt, um mit Unterstützung des offiziellen Partners, der Handelskammer von Dubai, den weltweit ersten öffentlichen Flug seines bahnbrechenden eVTOL-Flugautos X2 zu veranstalten.

