Welt-Tourismustag 2022: Die CGN-Wanderroute „Vom Windpark zur Windmühle" wird in das französische Förderprojekt „Industrietourismus" aufgenommen

Assac, Frankreich (ots/PRNewswire) - CGN Europe Energy („CGN"), ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der grünen Energien, organisiert gemeinsam mit dem Rathaus von Assac einen Tag der offenen Tür für seine Windparks im Süden der Stadt. Der sechs Kilometer lange Weg steht unter dem Motto „Vom Windpark zur Windmühle". Es ist die erste Wanderung, zu der nach der offiziellen Aufnahme der Wanderroute in das Förderprojekt „Industrietourismus" durch das örtliche Fremdenverkehrsbüro aufgerufen wurde. Myriam Vigroux, der Bürgermeister von Assac, sowie die Mitglieder der Stadtverwaltung und über 20 Anwohner nahmen an der Tour teil.

Die Wanderer begaben sich am 1. Oktober um 9:30 Uhr auf den 6 km langen Pfad, der den alten Wanderweg am Fluss mit der Windmühle und dem Windpark verbindet. Sie erfuhren anhand der Schautafeln entlang des Weges Einzelheiten über die historischen und ökologischen Besonderheiten der Gegend, gewannen ein Verständnis für Windkraft, neue Energie- und Umweltschutzkonzepte und beobachteten die Veränderungen, die die Windkraft in der Gemeinde bewirkt.

„Diese Wanderroute ist insgesamt sechs Kilometer lang. Es ist die erste Wanderroute durch unsere Stadt", freute sich Bürgermeister Vigroux. „Ein Spaziergang darauf ist wie eine Reise durch Zeit und Raum und verbindet die alte Windmühle am Fluss mit dem modernen Windpark."

Der Weg wurde von der CGN, dem Rathaus von Assac, dem Office de Tourisme Vallé du Tarn & Mont d'Albigeois, der Vereinigung „Villes Internet du Département de la vallée Tarn" und dem Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Tarn mitgestaltet und in das Schlüsselprojekt „Industrietourismus" zur Förderung des Fremdenverkehrs von Tarn Valley und dem Office de Tourisme Vallé du Tarn & Mont d'Albigeois aufgenommen.

Um den Touristen die verschiedenen Natur- und Kulturlandschaften entlang der Strecke näher zu bringen, das Wissen über die Windenergie zu verbreiten, das Konzept der neuen Energie und des Umweltschutzes zu fördern und das Bewusstsein für den Umweltschutz zu stärken, hat die CNG auch Erklärungstafeln entlang der Strecke aufgestellt. Im Juli dieses Jahres haben Vertreter der gestaltenden Parteien auch die Erläuterungstafeln für die Wanderroute feierlich enthüllt. Das Thema der Route spiegelt auch das Thema „Rethinking Tourism" des diesjährigen Welttourismustages wider und ist zu einem Modell für den Aufbau umweltfreundlicher und nachhaltiger Tourismusressourcen geworden.

„Die gemeinsame Planung mit CGN European Energy ist ein großartiges Beispiel", sagte Gérard Pallis, Präsident des Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Tarn. „Angesichts der Herausforderungen der Entwicklung neuer Energien und der Energiewende werden wir auch die Energieentwicklung einer Region bei der Planung von Wanderrouten stärker berücksichtigen. Wir wollen zusammenarbeiten, um neue Inhalte in bestehende und zukünftige Wanderwege einzubringen."

CGN hat sich verpflichtet, seine langfristige soziale Verantwortung als Unternehmen wahrzunehmen und mit der Entwicklung von nachhaltiger und sauberer Energie die wirtschaftliche Entwicklung, die Verbesserung der Umwelt und den sozialen Fortschritt zu fördern. Mit einer Gesamtkapazität von 2,4 Gigawatt bietet CGN Forschung, Bau, Betrieb und Produktion von sauberen und erneuerbaren Energien wie Windturbinen und Photovoltaikanlagen in Frankreich und anderen europäischen Ländern. Im Jahr 2021 lieferte CGN Europe Energy über 5 Milliarden kWh Ökostrom an 2 Millionen europäische Haushalte und trug damit zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bei, was der Neuschaffung von über 13.000 Hektar Wald entspricht.

