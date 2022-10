Ausstellungsankündigung: LOVING OTHERS – Modelle der Zusammenarbeit ab 13. Oktober 2022 im Künstlerhaus

Mit Konzert und Siebdruckworkshop am Eröffnungsabend

Wien (OTS) - Am 12. Oktober 2022 eröffnet die Ausstellung LOVING OTHERS – Modelle der Zusammenarbeit. Im Rahmen der Eröffnung laden wir Sie herzlich zum Konzert von Klitclique und einem Siebdruckworkshop in Zusammenarbeit mit ruangrupa – lumbung ein. Einlass: 18 Uhr.

Vertreter*innen der Presse und Medien laden wir zu einer exklusiven Presseführung am Mittwoch, 12. Oktober 2022 um 10:30 Uhr.

Mit:

Christian Helbock und Dietmar Schwärzler (Kuratoren der Ausstellung)

Tanja Prušnik (Präsidentin Künstlerhaus Vereinigung) und

anwesenden Künstler*innen



Um Anmeldung unter gamrot@kuenstlerhaus.at wird gebeten.



LOVING OTHERS will Künstler*innen-Gruppen und deren unterschiedliche Modelle von Zusammenarbeit in Form ihrer sozialen Bindungen und Solidaritäten produktiv machen und Geschichten des konstruktiven Scheiterns miterzählen. Die Ausstellung versteht sich somit als Versuchsfeld, das Kollektiv, die Künstler*innen-Gruppe oder auch temporäre Kooperationen ausdifferenziert zu betrachten und gegenüber zu stellen.

Künstler*innen: Bar du Bois, ___fabrics interseason & friends, Femplak, Forensic Architecture, Group Material, House of Ladosha, INVASORIX, Karpo Godina, Suzanne Lacy, The Nest Collective, ruangrupa – lumbung, Total Refusal, Anna Spanlang & Klitclique, ZIP group



In der Eröffnungswoche (13.–23.10.) können Sie die Ausstellung bei freiem Eintritt besuchen – powered by W24.

