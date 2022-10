14. Bezirk: Errichtung einer neuen Radverkehrsanlage in der Einwanggasse und in der Karlingergasse

Wien (OTS) - In der Einwanggasse beziehungsweise der Karlingergasse von Penzinger Straße bis Ameisbrücke im 14. Bezirk wird die Verkehrssicherheit, insbesondere für Radfahrende, erhöht. Am Mittwoch, dem 5. Oktober 2022, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Errichtung eines baulich getrennten Ein-Richtungs-Radweges und der Umgestaltung des Kreuzungsplateaus Einwanggasse/Cumberlandstraße.

Details

Um die Verkehrssicherheit, insbesondere für Radfahrende, zu erhöhen wird in der Einwanggasse ab Cumberlandstraße bis Karlingergasse und weiter in der Karlingergasse bis zur Ameisbrücke auf Seite der geraden Hausnummern ein baulich getrennter Ein-Richtungs-Radweg errichtet. Im Zuge der Umgestaltung wird eine neue Haltestelle für die Autobuslinie 51A in Fahrtrichtung Ottakring im Bereich der Einwanggasse vor Höhe Hausnummer 30 (Kirche) geschaffen. Zudem wird in der Einwanggasse in Fahrtrichtung Penzinger Straße vor der Kreuzung mit der Cumberlandstraße eine Mittelinsel in Fahrtrichtung Penzinger Straße hergestellt sowie ein Linksabbiegestreifen in die Cumberlandstraße geschaffen und die Ampelanlage an die neue Verkehrsführung angepasst. Ferner wird die Haltestelle „Cumberlandstraße“ der Autobuslinie 51A in Richtung Hietzing mit einer hellen, sickerungsfähigen Pflasterung versehen und zwei neue Baumscheiben errichtet. Gleichzeitig wird die Fahrbahn im gesamten Projektbereich aufgrund von Zeitschäden saniert.

Verkehrsmaßnahmen

Auf Baudauer werden die Karlingergasse ab der Ameisbrücke und die Einwanggasse bis und in Richtung Penzinger Straße für den motorisierten Verkehr als provisorische Einbahn geführt. Die Umleitung führt über Penzinger Straße, Ameisgasse und Cumberlandstraße zur Karlingergasse. Ebenso wird die Penzinger Straße für den motorisierten Verkehr ab der Einwanggasse bis und in Fahrtrichtung Ameisgasse als provisorische Einbahn geführt. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten. Die Haltestelle „Cumberlandstraße“ der Autobuslinie 51A in Fahrtrichtung Hietzing wird auf Baudauer in die Karlingergasse vor Höhe Hausnummer 5 verlegt. Die Haltestelle „Cumberlandstraße in Fahrtrichtung Ottakring wird auf Baudauer in die Ameisgasse vor Höhe Hausnummer 22-24 verlegt.

Örtlichkeit der Baustelle: 14., Einwanggasse, Karlingergasse von Penzinger Straße bis Ameisbrücke

Baubeginn: 5. Oktoberz 2022

Geplantes Bauende: 28. November 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at