ABZ*AUSTRIA Businesskleidermarkt

600 Frauen suchten nach neuen kostenlosen Outfits für Vorstellungsgespräche

Etwas von einer ersten Idee zu so einer wunderbaren Veranstaltung zu bringen, gelingt nur, wenn wir Frauen uns für eine gute Sache verbünden, was wir noch öfters und vielfältiger machen müssen. Manuela Vollmann, Geschäftsführerin ABZ*AUSTRIA

Wien (OTS) - Mit diesem Ansturm hatten selbst die Veranstalter*innen nicht gerechnet. Rund 600 Frauen besuchten den ABZ*Businesskleidermarkt am 30. September und 1. Oktober 2022 in dafür angemieteten Räumen im Volkskundemuseum.

Bei der feierlichen Eröffnung begrüßte Geschäftsführerin Manuela Vollmann eine große Runde an Frauen, die dieses Vorhaben unterstützten: Doris Schmidauer, Beraterin und Motivatorin, Claudia Mischensky, Vize-Generalsekretärin der Industriellenvereinigung, Doris Rose, Geschäftsführerin der Firma Jones, Kasia Greco, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Desirée Treichl-Stürgkh, ehemalige Opernballorganisatorin und Verlegerin. Gestärkt durch so viel Frauenpower freut sich Manuela Vollmann bei der Eröffnung: „ Etwas von einer ersten Idee zu so einer wunderbaren Veranstaltung zu bringen, gelingt nur, wenn wir Frauen uns für eine gute Sache verbünden, was wir noch öfters und vielfältiger machen müssen. “

In den folgenden Stunden sah man vor allem eines: viele strahlende Frauen, die sich unendlich über die neue Kleidung freuten. Durch den großen Andrang mussten einige Frauen anfangs sogar trotz der großen Kapazität der Räumlichkeiten anstehen. Die Wartenden waren aber geduldig und wurden von den Mitarbeiterinnen von ABZ*AUSTRIA beruhigt, dass ganz sicher genügend Kleidung für alle vorhanden sein würde. Dieses Versprechen konnte man auf Grund der vorhandenen Vielzahl dann auch rasch einlösen.

Die Mitarbeiter*innen von ABZ*AUSTRIA beraten im Jahr rund 8000 arbeitssuchende Frauen bzw. begleiten Frauen während verschiedensten Ausbildungen. Kommt es dann zum ersehnten Bewerbungsgespräch, zu Probearbeitstagen oder Praktika stellt sich für viele dieser Frauen die Frage, ob dafür in passende Kleidung investiert werden kann oder ob das Geld nicht doch für die nächste Stromrechnung, Schulsachen für die Kinder oder die nächste Miete gespart werden muss.

Während sich viele anlassbezogen mit neuer Mode eindecken können, haben andere einfach kein Geld dafür. Das hat ABZ*AUSTRIA bereits 2019 auf die Idee gebracht einen Businesskleidermarkt zu organisieren. Dieser war so ein großer Erfolg, dass die Verantwortlichen 2022 – anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Non Profit Unternehmens – eine Wiederholung in großem Rahmen planten. Hunderte Kleider, Blusen, Blazer, Taschen und Schuhe von vielen Privatspenderinnen fanden neue Besitzer*innen. Darüber hinaus spendete die Firma Jones eine große Menge an neuer Kleidung und unterstützte darüber hinaus mit Kleiderstangen, Kleiderhaken, Dekoration und dem Transport.

Die finanzielle Unterstützung der Industriellen Vereinigung und Wirtschaftskammer Wien macht die Anmietung der Räumlichkeiten im Volkskundemuseum möglich. Bereits kurz nach der Veranstaltung wurde der Wunsch nach jährlicher Wiederholung laut, vorerst freut sich das Team von ABZ*AUSTRIA aber über das gelungen Event, bleibt aber sicherlich für Gespräche offen.



