Julius Ecker ist neuer Rechtsanwalt bei Haslinger / Nagele

Julius Ecker ist ein exzellenter Mann und wir freuen uns sehr, dass wir ihn von der Universität zu uns holen konnten. Die enge Verbindung zu Wissenschaft und Lehre ist wesentlicher Teil dessen, was uns ausmacht. Theorie und Praxis sind ja immer zwei sehr ungleiche Paar Schuhe. Nicht jeder, der am Parkett der Universität elegant flaniert, ist in der Lage, seine zündenden Ideen im gröberen Gelände draußen in robustem Schuhwerk umzusetzen. Wenn wir dann jemanden finden, der beides kann, ist das für uns schon etwas Besonderes.

Dr. Dietmar Lux

1/2