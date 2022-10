Die RLWC 2021 steht vor der Tür, CoinEx feiert Athleten als exklusiver Partner der Cryptocurrency-Handelsplattform

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Die Rugby League World Cup (RLWC) 2021 wird mit dem Spiel zwischen England und Samoa am 15. Oktober im St. James Park eröffnet und endet in Manchester mit dem Rollstuhl-Finale am 18. November und dem Finale der Männer und Frauen in einem spektakulären Doppelspiel im Old Trafford am 19. November.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers finden die Wettbewerbe der Männer, Frauen und Rollstuhlfahrer gleichzeitig statt, und alle 61 Spiele werden live von der BBC übertragen. Mehr als 600 Spieler und 32 Mannschaften nehmen an Spielen in 17 Städten und 21 Stadien im ganzen Land teil, darunter London, Manchester, Newcastle, York, Leeds, Coventry und Sheffield.

Das diesjährige Turnier, das aufgrund der Covid-19-Pandemie von 2021 auf 2022 verschoben wurde, wird die 16. Ausgabe der Rugby-Liga-Weltmeisterschaft sein, und die weltbekannte Kryptobörse CoinEx wird als exklusiver Partner der Kryptowährungshandelsplattform des Turniers alle Teams anfeuern

Kryptowährungen spielen eine immer wichtigere Rolle in der Sportindustrie und CoinEx hat sich verpflichtet, den Kryptohandel zu vereinfachen. Wir streben danach, ein Tor für globale Krypto-Nutzer zu werden, indem wir einfach zu bedienende Krypto-Produkte und angenehme, bequeme Krypto-Handelserfahrungen anbieten.

CoinEx ist in 16 Sprachen verfügbar, darunter Chinesisch, Englisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch, und bietet Produkte und Dienstleistungen an, die den Spothandel, Terminkontrakte, Margin-Handel, Mining, AMM, CoinEx Dock, Pledging usw. umfassen. Die Börse bietet benutzerfreundliche, sichere und zuverlässige Krypto-Handelsdienste für über 3 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen. Darüber hinaus bietet es Handelsbereiche für BTC, BCH und Stablecoins sowie 600+ erstklassige, innovative Kryptos, die Krypto-Nutzern mehr Handelsoptionen bieten.

Im Laufe des letzten Jahres hat sich CoinEx durch seine benutzerfreundlichen Produkte, seine schnelle und stabile Leistung und seine reibungslosen Ein- und Auszahlungen die Anerkennung der Nutzer verdient.

CoinEx freut sich nun darauf, die außergewöhnlichen Leistungen der Teilnehmer an der RLWC2021 mitzuerleben und Teil der größten, besten und inklusivsten Rugby League Weltmeisterschaft der Geschichte zu sein.

