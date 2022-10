ORF im September 2022: 33,2 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Zweitbester September-Wert seit 2015

Wien (OTS) - Im September 2022 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit den Live-Berichten vom Begräbnis von Queen Elizabeth, der Event-Serie „Blackout“, „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ sowie den weiterhin gut genutzten Info-Sendungen einen Marktanteil von 33,2 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,646 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 48,3 Prozent der TV-Bevölkerung. Damit erreichte der ORF (nach dem Rekord-September 2021) den zweitbesten Monatswert seit 2015.

ORF 1 erzielte in seiner Kernzielgruppe (12–49) im Hauptabend einen Marktanteil von 15,0 Prozent und 11,9 Prozent bei 12+. ORF 2 erreichte im Hauptabend 21,4 Prozent Marktanteil bei 12+.

Weitere Key-Facts zum September 2022

ORF 1: 1,612 Millionen Seher/innen (7,5 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,966 Millionen Seher/innen (22,7 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 30,3 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 39,8 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild um 19.30 Uhr“ (19. September)

1,551 Millionen Zuschauer/innen, 57 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (19. September)

1,344 Millionen Zuschauer/innen, 60 Prozent Marktanteil

„Liebesg’schichten und Heiratssachen“, (5. September)

951.000 Zuschauer/innen, 34 Prozent Marktanteil

„Zeit im Bild Spezial – Queen Elizabeth II ist tot“ (8. September) 917.000 Zuschauer/innen, 34 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (21. September)

879.000 Zuschauer/innen, 36 Prozent Marktanteil

„Gas, Strom, Lebensmittel – wie können wir uns das leisten?“ (12. September)

853.000 Zuschauer/innen, 29 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (29. September)

820.000 Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„ZIB 2 am Sonntag“ (11. September)

790.000 Zuschauer/innen, 30 Prozent Marktanteil

„Sommergespräch 22“ (5. September)

775.000 Zuschauer/innen, 29 Prozent Marktanteil

„Formel-1-GP von Italien“ (11. September)

762.000 Zuschauer/innen, 49 Prozent Marktanteil

September-Topwerte in ORF 1

-- Am 19. September startete mit „Blackout“ der sechsteilige TV-Serien-Event nach dem Bestseller-Roman von Marc Elsberg; mit der intensiven Nachnutzung stiegen die Durchschnitts-Reichweiten der ersten beiden Folgen auf 539.000 bzw. 553.000 an; der Schnitt der ersten vier (August-)Folgen liegt bei 501.000 und 23 bzw. 18 Prozent MA bei den jungen Seherinnen und Sehern

-- Die Premiere des 7. Steiermark-„Landkrimis“: „Steirerstern“ am 20. September sahen 715.000 bei 25 Prozent MA und 19 bzw. 21 Prozent MA bei den jungen Krimi-Fans; die Rückkehr von „Fakt oder Fake“ aus der Sommerpause mit einer „XL“-Folge am 16. September erreichte im Schnitt 412.000 bei 20 Prozent MA in der Zielgruppe 12–49.

-- Top-Reichweiten für Sportübertragungen: Den F1-GP von Italien sahen am Nachmittag 762.000 Motorsportfans bei 49 Prozent MA (47 bzw. 55 Prozent bei den Jungen); das Nations-League-Spiel Frankreich – Österreich am 22. September verfolgten in Halbzeit zwei 755.000 bei 30 Prozent MA, das Spiel gegen Kroatien am 25. September 675.000 (1. Halbzeit) bei 22 Prozent MA.

September-Topwerte in ORF 2

-- Großes Publikumsinteresse an der Live-Berichterstattung vom Wahlsonntag am 25. September in Tirol und in Italien: Insgesamt 3,026 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis) waren ab 15.30 Uhr im ORF-Fernsehen dabei, das sind 40 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren; den Topwert erreichte dabei die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr mit 1,477 Millionen Reichweite bei 56 Prozent Marktanteil. Die erste Hochrechnung zur Landtagswahl in Tirol knapp nach 17.00 Uhr sahen bis zu 812.000 bei 40 Prozent Marktanteil.

-- Insgesamt 3,137 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (weitester Seherkreis) verfolgten am 19. September die ausführliche Berichterstattung zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II in ORF 2 und ORF III, das sind 42 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren; die rund neunstündige Live-Berichterstattung in ORF 2 sahen bis zu 7849.000 (erreicht um 13.30 Uhr), im Schnitt waren es (zwischen 14.20 und 18.30 Uhr) 607.000 bei 45 Prozent Marktanteil. Den ersten Teil der Übertragung (ab 9.10 Uhr) sahen im Schnitt 521.000 bei 55 Prozent Marktanteil.

-- Wie teuer wird das tägliche Leben, der tägliche Einkauf noch und wie soll sich das alles ausgehen? Für die 95-minütige Spezialausgabe der ORF-TV-Magazine „Gas, Strom, Lebensmittel – wie können wir uns das leisten?“ machte sich Peter Resetarits als „Reiseleiter“ per Bahn gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen der TV-Magazinsendungen am 12. September im ORF-2-Hauptabend auf Spurensuche quer durchs Land: Bis zu 894.000 ließen sich das nicht entgehen, im Schnitt waren 853.000 bei 29 Prozent Marktanteil mit dabei. Groß war auch das Interesse bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern mit 25 bzw. 31 Prozent Marktanteil.

-- Bis auf den Amtsinhaber Alexander Van der Bellen diskutierten am 11. September alle Bewerber in einem „IM ZENTRUM Spezial“ bei Claudia Reiterer: Bis zu 730.000 sahen die Gesprächsrunde um 22.15 Uhr, im Schnitt waren 636.000 bei 33 Prozent Marktanteil via ORF 2 live dabei; groß auch das Interesse der jungen Seherinnen und Seher mit 28 bzw. 21 Prozent Marktanteil.

September-Topwerte in ORF III

-- Den Reichweiten-Topwert erzielte am 1. September eine weitere Folge „Inspector Barnaby“ mit 167.000 Reichweite bei 6 Prozent Marktanteil.

-- Knapp dahinter aus der Reihe „Heimat Österreich: Rund um die Tuxer Alpen“ am 21. September mit 145.000 bei 5 Prozent MA und „Land der Berge: Bergbauernleben – Vom Hausruck ins Villgratental“ am 15. September mit 132.000 bei ebenfalls 5 Prozent MA

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF auch im September 2022 sehr gut genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 9,7 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 57,7 Millionen Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 274 Millionen Minuten (vorläufige Zahlen). Mit einer Durchschnittsreichweite von 43.000 war dabei „IM ZENTRUM Spezial Wahl 22“ (11. September) die on Demand bisher am stärksten abgerufene ORF-TV-Sendung des Jahres 2022. Bei den Live-Streams schaffte es die Übertragung des Rennens des Grand Prix von Italien (11. September) mit einer Durchschnittsreichweite von 46.000 unter die bisherigen Top 10 ORF-TV-Live-Streams 2022.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at