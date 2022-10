Raiffeisen ImmoDay 2022 im Looshaus ein voller Erfolg!

Wien (OTS) - Höchst erfolgreich war der Raiffeisen ImmoDay am 30.09.2022, der von der Raiffeisengruppe und Partnern im Wiener Looshaus am Michaelerplatz veranstaltet wurde. 220 Besucher*innen nutzten die Möglichkeit, aktuelle und zukünftige Bauprojekte von insgesamt elf Ausstellern kennenzulernen und ihre individuellen Fragen rund um das Thema Immobilien zu klären.



Neben Raiffeisen Vorsorge Wohnung, Raiffeisen Immobilien Vermittlung, Raiffeisen Wien-Meine Stadtbank und Raiffeisen WohnBau präsentierten sich JP Immobilien, WINEGG Realitäten, Wieninvest und Liv Immobilien sowie Kollitsch & Soravia Immobilien, BOE Baumanagement und STRABAG Real Estate als Partner des Raiffeisen ImmoDays. Das Angebot richtete sich an Anleger ebenso wie Eigennutzer.



Auf großes Interesse stieß auch das breite Vortragsangebot. Expert*innen informierten ausführlich über die wichtigsten Aspekte der Wohnbaufinanzierung sowie die Rahmenbedingungen des Immobilienmarktes, insbesondere in Wien. Weitere Schwerpunkte waren das Thema Vorsorgewohnung als heißer Anlagetipp sowie wichtige Rechtsfragen rund um den Wohnungskauf. Alle Gespräche wurden auch als Livestream übertragen und damit einer noch größeren Gruppe von Interessierten zugänglich gemacht.



„Wir freuen uns, dass der Raiffeisen ImmoDay nach einem rein digitalen Event im Vorjahr heuer wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden konnte. Das große Besucherinteresse zeigt, dass sich die Menschen umfassend zum Thema Immobilien informieren wollen und den direkten Kontakt zu den Anbietern suchen. Bestens besucht waren auch die Expert*innen-Talks, nicht nur vor Ort im Looshaus, sondern auch via Livestream. Das bestärkt uns darin, das digitale Angebot beim ImmoDay in Zukunft noch weiter auszubauen“, betont Mag. Marion Weinberger-Fritz, Initiatorin des Raiffeisen ImmoDays und Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorge Wohnung. Aufgrund der hohen Nachfrage plane man auch für das nächste Jahr bereits einen Raiffeisen ImmoDay in neuem Format.





Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Mag. Marion Weinberger-Fritz

Geschäftsführerin

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, A-1020 Wien

Tel: +43 (1) 533 3000

vorsorgewohnung @ rvw.at

www.rvw.at