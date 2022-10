Einladung zur Pressekonferenz: Krankenhausapotheken - Unersetzbare Säulen des Gesundheitssystems

Garanten für Patient:innen-Versorgung und -sicherheit

Wien (OTS) - Im AKH Wien entsteht die größte Krankenhausapotheke Europas – und das aus gutem Grund. Ob bei der Pandemiebewältigung, der Medikamentenversorgung in Zeiten von Lieferengpässen oder der Arzneimittelherstellung: Ohne Österreichs 42 Krankenhausapotheken wäre das heimische Gesundheitssystem nicht aufrechtzuerhalten. Mit welchen Herausforderungen die Krankenhausapotheken durch die aktuellen Krisen zu kämpfen haben, wie man die Patient:innen-Versorgung zukünftig weiter verbessern möchte und was die Ziele der Kampagne „Mit meinen Krankenhausapotheker:innen gehe ich im Spital auf Nummer sicher“ sind, darüber diskutieren am 11. Oktober um 12:30 Uhr in einer der größten Krankenhausapotheke Europas:

Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr , Präsidentin Österreichische Apothekerkammer, Mitglied des GECKO-Expertengremiums

, Präsidentin Österreichische Apothekerkammer, Mitglied des GECKO-Expertengremiums Univ.-Prof. Dr . Gabriela Kornek , Ärztliche Direktorin des AKH Wien

, Ärztliche Direktorin des AKH Wien Mag. pharm. Martina Jeske , Leiterin der Anstaltsapotheke des Landeskrankenhauses Innsbruck und Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Krankenhausapotheker

, Leiterin der Anstaltsapotheke des Landeskrankenhauses Innsbruck und Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Krankenhausapotheker Mag. pharm. Martina Anditsch, Leiterin der Anstaltsapotheke des AKH Wien

Wir würden uns sehr darüber freuen, auch Sie bei der Diskussion begrüßen zu dürfen.

Wann: Dienstag, 11. Oktober 2022, 12:30 Uhr

Wo: Anstaltsapotheke - AKH Wien, Universitätsklinikum, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien

Hinweis: Parkmöglichkeiten in der AKH-Tiefgarage, Zufahrt über Währinger Gürtel





Maskenpflicht & Gültiger PCR-Test erforderlich – Wir bitten um Ihr Verständnis, dass aufgrund der Patient:innen-Sicherheit beim Betreten des AKH Wien FFP2-Maskenpflicht besteht und ein gültiger PCR-Test vorzulegen ist.

Wir bitten um kurze Zu- oder Absage.

Pressekonferenz

ÖSTERREICHS KRANKENHAUSAPOTHEKEN - UNERSETZBARE SÄULEN DES GESUNDHEITSSYSTEMS



Garanten für Patient:innen-Versorgung und -sicherheit



Datum: 11.10.2022, 12:30 - 13:30 Uhr

Ort: Anstaltsapotheke - AKH Wien

Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Leonhard Doppler

Consultant / P8 Marketing GmbH

Mobil: +43 (0) 664 / 8264771

Mail: l.doppler @ p8.eu