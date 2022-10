Bezirksmuseum 2: Buch-Präsentation „Skulptur Leben“

Termin: 5. Oktober (18.30 Uhr), Info: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlich wirkenden Bezirkshistoriker*innen des Bezirksmuseums Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) weisen auf eine Buch-Präsentation hin: Am Mittwoch, 5. Oktober, fängt um 18.30 Uhr im Museum die Vorstellung einer neuen Publikation mit dem Titel „Ulrike Truger. Skulptur Leben“ an. Der Eintritt ist gratis, Spenden sind willkommen. Ulrike Truger ist bekannt als Schöpferin monumentaler Steinskulpturen und für ihr großes gesellschaftspolitisches Engagement. Im vorliegenden Band wird Trugers Schaffen in den letzten Jahren dokumentiert und dabei stehen auch kleinere Skulpturen und Projekte im Fokus. Weiters geht das Buch auf die Übersiedlung der Bildhauerin von ihrem Prater-Atelier ins Burgenland ein. Auskunft: Telefon 4000/02 127 (Museumsleiter: Georg Friedler) und E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

Ulrike Truger führt ein Podiumsgespräch mit Beatrice Simonsen. Rezitationen von Johanna Tomek runden das Programm am Mittwoch ab. Teilnehmer*innen an der Veranstaltung sollen die aktuellen Corona-Regelungen beachten. Das Buch „Ulrike Truger. Skulptur Leben“ ist im Handel um 35 Euro erhältlich (ISBN: 978-3-85415-642-0). Fragen wegen dem Werk beantwortet der „Ritter Verlag“ per E-Mail. Die Adresse lautet: office@ritterbooks.com. Eine umfassende Präsentation der Künstlerin (Skulpturen in allen Formaten, Kunst im öffentlichen Raum, u.v.a.) ist im Internet nachlesbar: www.ulriketruger.at/.

Allgemeine Informationen:

Ritter Verlag: www.ritterbooks.com/

Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse