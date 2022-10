ARWAG: Neuer Markenauftritt

Der Full-Service-Bauträger launcht neues Corporate Design

Wien (OTS/RK) - Die ARWAG Holding-Aktiengesellschaft, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, präsentiert ab sofort ein neues Corporate Design. Das stärkt die Zugehörigkeit der Gesellschaften und schafft einen einheitlichen Auftritt nach außen. Begleitet wurde die ARWAG von der Agentur Studio Sonntag.

ARWAG: Wo das Leben lebt.

Visuell rückt die Gleichwertigkeit der Lebensbereiche „Arbeiten“ und „Wohnen“ in den Mittelpunkt, indem die dafür stehenden Halbkreise begradigt und aufeinander gesetzt wurden. Daraus ergibt sich ein klares und übersichtliches Logo, das einerseits das „A“ von ARWAG und andererseits ein Schlüsselloch, durch das man blicken kann, darstellt.

Die ARWAG schafft Orte des Wohnens und Arbeitens im Einklang mit den Bedürfnissen der Menschen. Der daraus entwickelte Claim „Wo das Leben lebt.“ ergänzt das Logo ideal.

Die Unternehmensfarbe ist Blau, als Communication Colors wurden Gelb, Korall, Weinrot, Türkis, Grün, Violett und Anthrazit auserkoren. Die Farbwelt der ARWAG stellt damit die Vielfalt der Leistungsbereiche und Projekte dar.

„Mit dem absolut gelungenen Relaunch des Corporate Designs kann die Transformation, die in den letzten Jahren das Unternehmen bewegt und zukunftsfit gemacht hat, auch nach außen sichtbar gemacht werden“, so Vorstandsdirektor Mag. (FH) Christian Raab.

„Sowohl das Logo als auch der Claim sind vielseitig und bieten damit eine Fläche für Projektion und Identifikation. Das neue Corporate Design ist so vielgestaltig wie die Lebensbereiche, für die wir bauliche Lösungen anbieten“, so Vorstandsdirektor Mag. Thomas Drozda.

Über die ARWAG

Die ARWAG sieht es als ihre Verantwortung und Aufgabe, für Menschen leistbaren und nachhaltigen Wohnraum in Wien zu schaffen. Als Full-Service-Bauträger reicht das Leistungsspektrum der ARWAG von der Projektentwicklung und Planung über das Baumanagement bis hin zur Verwertung, Verwaltung und Hausbetreuung des Objekts - immer mit besonderem Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Leistbarkeit. Seit der Gründung im Jahr 1990 hat die ARWAG Holding-Aktiengesellschaft mehr als 170 Objekte mit einer Gesamtnutzfläche von rund 1,6 Mio. m² errichtet.

