Bezirksmuseum 23: Vortrag über Mühlen und Industrie

Wien (OTS/RK) - Der ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistoriker und Industrieforscher Peter Kienast redet am Freitag, 7. Oktober, im Saal im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) über die Thematik „Von den Mühlen zur Industrie in Atzgersdorf und Liesing“. Der informative Vortragsabend beginnt um 19.00 Uhr. Kienast beschreibt die Geschichte alter Mühlen, auf deren Flächen sich später bedeutende Industrieunternehmen ansiedelten. Der Eintritt ist kostenlos. Ab sofort werden Zählkarten für die Veranstaltung vergeben. Auskünfte und Reservierungen: Telefon 0664/187 84 87 (Ehrenamtliche Museumsleitung: Heide Liebhart).

Im Anschluss an die detaillierten Rückblicke auf betriebliche Entwicklungen in den Bezirksteilen Atzgersdorf und Liesing antwortet der Vortragende auf Fragen der Besucher*innen. Die Zuhörerschaft wird um Beachtung der geltenden Corona-Regelungen ersucht. Im heurigen Februar hat Peter Kienast erstmals dieses Referat im Bezirksmuseum Liesing gehalten. Der Gästezustrom war groß und deswegen wiederholt der Sachkundige nunmehr seine Reminiszenzen. Mehr Infos per E-Mail: bm1230@bezirksmuseum.at.

