663,9 Kilogramm wiegt der schwerste „Bluza“ Österreichs

LR Eichtinger: Herzliche Gratulation an Friedrich Melka aus Ried am Riederberg zum Staatsmeistertitel

St. Pölten (OTS) - Friedrich Melka aus Ried am Riederberg (Bezirk Tulln) setzte sich mit der Sorte „Atlantic Giant“ gegen rund 40 Kontrahenten durch. Insgesamt kamen knapp zehn Tonnen Gemüse aus sechs Bundesländern am Austragungsort der Garten Tulln auf die Waage. „Die Kürbisgiganten sind das Ergebnis von großer Leidenschaft und Ausdauer, die alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den vergangenen Monaten für ihre ‚Bluza‘ investiert haben“, betont Eichtinger. Auf Rang zwei landete Christoph Zeller aus Pichl bei Wels. Sein Kürbis, ebenfalls ein „Atlantic Giant“, wog satte 591,9 Kilogramm. Den dritten Platz erreichte abermals Friedrich Melka mit der Sorte „Squash“ mit 558,4 Kilogramm.

Die zwölfte Auflage der österreichischen Riesenkürbisstaatsmeisterschaft auf der Garten Tulln war dieses Jahr abermals ein Publikumsmagnet. Regionale kulinarische Köstlichkeiten und Schmankerln rund um den Kürbis, ein umfangreiches Kinderprogramm und eine Bastelwerkstatt von „Natur im Garten“ boten ein informatives und unterhaltsames Rahmenprogramm für rund 1.500 Gäste.

Nach der österreichischen Riesenkürbis-Staatsmeisterschaft hat die Garten Tulln- „Natur im Garten“ Erlebniswelt noch bis zum 26. Oktober geöffnet. Im weitläufigen Gelände können alle Gartenfreunde herbstliche Anregungen für den eigenen Garten in goldglänzend bis tiefrot leuchtendem Farbenspiel erfahren. Spezialführungen lassen die Gäste das wunderbare Herbstkleid der „Natur im Garten“ Erlebniswelt bestaunen. Weitere Informationen zur Garten Tulln sowie zum Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.diegartentulln.at oder unter 02272/68 188.

Am 10. und 11. Dezember wird die Garten Tulln zum Adventmarkt mit „So schmeckt Niederösterreich“. Statt vorweihnachtlicher Hektik erwartet die Besucherinnen und Besucher eine stimmungsvolle Kulisse in der „Natur im Garten“ Erlebniswelt. Der Advent auf der Garten Tulln bietet ein erlesenes und abwechslungsreiches Angebot aus exklusivem Kunsthandwerk, regionaler Kulinarik sowie weihnachtlicher Darbietungen und schafft für die ganze Familie eine Atmosphäre zum Entspannen.

Weitere Informationen gibt es bei „Natur im Garten“, Pressesprecher Franz-Xaver Hebenstreit, Telefon 0676 848 790 737, E-Mail franz.hebenstreit @ naturimgarten.at, oder bei „Garten Tulln“ unter Telefonnummer 02272/68 188 bzw. www.diegartentulln.at, www.naturimgarten.at.

