Österreichische Gesellschaft für Pneumologie: Herbstzeit ist Impfzeit!

Kongress-News der 46. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (29.9. - 1.10., Salzburg)

Wien (OTS) - Die 46. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) stand unter dem Motto „Prävention in der Pneumologie“. Und hier spielt natürlich gerade auch das Thema Impfungen eine ganz wesentliche Rolle. Die Lunge ist als „Umweltorgan“ in ständigem Austausch mit dem Außen und dadurch schädigenden Umweltfaktoren wie Krankheitskeimen besonders ausgesetzt. Ist die Lunge erkrankt, kann dies für jedes Organsystem gravierende Folgen haben – eine gesunde Lunge ist ein wichtiger Faktor für Gesamtkonstitution und Lebenserwartung. Umso wichtiger ist es, die Lungengesundheit durch bestimmte Impfungen zu schützen. Welche Impfungen gerade im Herbst für wen zu empfehlen sind, wurde am Kongress im „Update Impfungen“ diskutiert.

Grippe-Impfung gerade heuer wichtig

„Da Influenza in den letzten beiden Jahren vor allem aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen wie Maskentragen und verminderter sozialer Kontakte deutlich weniger in der Bevölkerung zirkulierte als in den Jahren vor der Pandemie, ist von einer mittlerweile nachlassenden natürlichen Immunität in der Bevölkerung auszugehen. Dadurch hat die Influenza-Impfung heuer einen umso höheren Stellenwert“, so OA Dr. Michael Meilinger vom ÖGP-Arbeitskreis „Infektiologie und Tuberkulose“.

Weiters ist es durchaus sinnvoll, den Beginn der Grippesaison auch zum Anlass zu nehmen, den individuellen Impfstatus hinsichtlich weiterer respiratorisch übertragbarer Infektionen, welche das ganze Jahr über auftreten können, zu prüfen. So fielen vor der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Kontaktreduktion über Jahre weltweit steigende Fallzahlen von Pertussis (Keuchhusten) auf, welche u.a. auf fehlende Auffrischungsimpfungen bei Erwachsenen zurückzuführen sind. „Auch wenn es gerade in letzter Zeit oftmals emotionale Impfdebatten gibt – man sollte bedenken, dass Impfungen erwiesenermaßen zu den wichtigsten Vorsorgemaßnahmen zählen, und geimpfte Personen seit Jahrzehnten dazu beitragen, unzählige Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern.“

