Leopoldstadt: Stammtisch mit „Jimmy Folco“ am 5.10.

Einblick in die Welt der Manege: office@circus-clownmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr besucht ein prominenter Künstler den „Artisten-Stammtisch“ im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7): Am Mittwoch, 5. Oktober, ist der ausgezeichnete Clown „Jimmy Folco“ zu Gast im Museum und erzählt über seine Karriere. Der aus Italien stammende Spaßmacher hat bei Tourneen mit namhaften Zirkus-Unternehmen immer die Lacher auf seiner Seite. Um 19.30 Uhr beginnt das Gespräch mit dem Komödianten der Extraklasse, den ehrenamtliche Zirkus- und Show-Historiker auch über die lange Tradition der Clowns befragen werden. Der Zutritt ist gratis. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0676/340 75 65 und Telefon 0676/406 88 68 bzw. E-Mail office@circus-clownmuseum.at.

Derzeit belustigt „Jimmy Folco“ das Wiener Publikum im „Circus Louis Knie“. „Stammtisch“-Besucher*innen können an dem Abend die Zirkusgeschichte-Sammlung kostenlos ansehen (Fotografien, Plakate, Requisiten, Kostüme, u.v.a.). Eine Präsentation des Museums ist im Internet zu lesen: www.circus-clownmuseum.at.

Tipp für 8.10.: Amüsante Zauber-Vorstellung mit „Kelli“

Der herausragende Wiener Zauberkünstler „Kelli“ stellt sich am Samstag, 8. Oktober, in den Museumsräumen im 2. Bezirk auf dem Ilgplatz 7 ein und zeigt höchst erstaunliche Tricks, bei denen der „wienerische Schmäh“ natürlich nicht zu kurz kommt. Was es mit dem gar wundersamen Zauberspruch „Brzzl, Brzzl, Brzzl“ auf sich hat, wird vorab nicht verraten. Start der Show mit dem Motto „Unpackbar (Ein nicht erklärbares Spektakel)“: 20.00 Uhr. Begleitet wird „Kelli“ vom launigen Unterhalter „Dr. Dam Mad“ und dem aufstrebenden Magier „Luno Lux“. Kartenpreis: 30 Euro. Die Zuschauer*innen werden um Beachtung der aktuellen Corona-Regeln gebeten. Das freiwillige Museumsteam organisiert die Aufführung mit dem Kultur-Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“, der Mitglied bei „Basis.Kultur.Wien“ ist.

