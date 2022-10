Eine Tasse Auszeit, bitte!

Wien (OTS) - Zählen Sie zu der Sorte „Tee trinke ich nur, wenn ich krank bin“, oder haben Sie die unendlichen Weiten des Teeuniversums schon für sich entdeckt? Seit Jahrtausenden ist Tee ein Symbol für Ruhe und Entspannung. Heimische Teetrinker greifen am liebsten zu Kräuter- und Früchteteesorten. Sie bieten eine große geschmackliche Vielfalt und punkten – besonders, was Kräutertees betrifft – mit positiven Wirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden. Warum Tee vielfach beruhigt und was bei seinem Genuss zu beachten ist.







Außerdem in der Oktober-Ausgabe von MEDIZIN populär:





Genug Luft?

Wie wir atmen – bei Stress oberflächlich in den Brustkorb oder entspannt tief in den Bauch, wie es von Natur aus eigentlich vorgesehen wäre – wirkt sich auf den gesamten Körper aus. Warum richtiges Atmen u. a. beim Sport so wichtig ist.





EXTRA: Für ein starkes Immunsystem

Für den Kampf gegen Krankheitserreger steht unserem Immunsystem ein ganzes Arsenal an Verteidigungsstrategien zur Verfügung. Wann welche zum Einsatz kommen und welche Rolle Fieber dabei spielt.





Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 3. Oktober 2022.





