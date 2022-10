Bundesjugendvertretung zur Bundespräsidentschaftswahl: Wahlrecht ab 16 nutzen

BJV ruft alle wahlberechtigten jungen Menschen auf, wählen zu gehen und fordert ein eigenes Unterrichtsfach Politische Bildung. Wahlinfos auf www.bjv.at.

Wien (OTS) - Vor 15 Jahren hat Österreich mit der Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre europaweit eine Vorreiterrolle eingenommen. Die Bundesjugendvertretung (BJV) macht auf dieses besondere Wahlrecht aufmerksam und ruft gerade deshalb die rund 1,3 Millionen Wahlberechtigten unter 30 Jahren auf, ihre Stimme bei der Bundespräsidentschaftswahl abzugeben. „Die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre feiert heuer ihr 15-Jahr-Jubiläum und darauf sind wir stolz. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass Jugendliche so früh wie möglich ihre Zukunft selbst mitbestimmen können. Österreich gehört zu den wenigen Ländern in Europa, in dem 16-Jährige auf allen politischen Ebenen ihre Stimme abgeben können und uns sollte bewusst sein, dass das nicht selbstverständlich ist“, betont BJV-Vorsitzender Julian Christian.

Damit junge Menschen verantwortungsbewusst mitbestimmen können, braucht es gezielte Weiterbildungsmaßnahmen, wie die flächendeckende Einführung des Schulfachs Politische Bildung. „Wer in einem demokratischen Rechtsstaat teilhaben will, der hat Rechte und Pflichten. Das eigene Unterrichtsfach Politische Bildung muss ein zentraler Bestandteil unseres Bildungssystems sein, um junge Menschen bestmöglich in politische Prozesse einzubinden. Junge Menschen sollten schon in der Schule lernen, unterschiedliche Standpunkte und Meinungen gegenüberzustellen und zu hinterfragen“, sagt Christian.

Deswegen fordert die BJV, Politische Bildung als eigenes Unterrichtsfach zu verankern. „Obwohl in Österreich junge Menschen ab 16 Jahren wählen dürfen, bestehen drastische Unterschiede im Bereich Politischer Bildung an Schulen. Im Rahmen der geplanten Lehrplanreform hätte die Politik diese Lücken schließen können, das ist aber nicht passiert“, kritisiert BJV-Vorsitzender Sabir Ansari und ergänzt: „Es braucht endlich Politische Bildung ab der 5. Schulstufe in allen Schulformen. Es soll bis zur letzten Schulstufe durchgehend unterrichtet werden, damit in diesem Schulfach auch maturiert werden kann.”

BJV bietet jugendgerechte Wahlinformationen

Jugendliche, die noch offene Fragen zur Bundespräsidentschaftswahl haben, können sich bei der BJV informieren. Auf der Website www.bjv.at steht eine Wahlinformation für junge Menschen zum Download bereit. „Mit den Informationen rund um das Wahlrecht, das Amt des Bundespräsidenten und die Kandidaten wollen wir vor allem Jugendlichen, die zum ersten Mal wählen gehen, eine Orientierung bieten. Jede Stimme zählt“, so Christian und Ansari.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Kristina Veraszto

Öffentlichkeitsarbeit

01 214 44 99 - 18 // 0676 880 11 1135

presse @ bjv.at