LR Teschl-Hofmeister/Bischof Schwarz: Gewalt an Frauen hat keinen Platz in unserer Gesellschaft

Die Diözese St. Pölten unterstützt die Aktion des Landes NÖ Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen

St. Pölten (OTS/NLK) - „Mir ist es wichtig, ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, dass häusliche Gewalt kein Tabuthema ist, sondern uns alle angeht. Wir haben in Niederösterreich zwar ein gut ausgebautes Netzwerk an Einrichtungen wie Frauenberatungsstellen, Frauenhäuser und Gewaltschutzzenten sowie auch das NÖ Frauentelefon, aber es benötigt noch mehr: Einen breiten Schulterschluss von Organisation und Institutionen, um gemeinsam gegen Gewalt an Frauen vorzugehen“, so Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister:

„Daher freut es mich, dass die Diözese St. Pölten Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen unterstützt und unsere wertvollen Folder ,Gewalt erkennen & reagieren‘, die aufzuzeigen, wie Menschen die Zeichen von häuslicher Gewalt gegen Frauen erkennen und darauf reagieren können, an die Pfarren verteilen wird.“

Die Diözese St. Pölten beteiligt sich künftig an allen Maßnahmen und Diskussionen gegen Gewalt an Frauen. „Wir möchten mit unserer Koordinierungsstelle und unseren Seelsorgern unseren Beitrag leisten, damit Gewalt an Frauen präventiv behandelt wird. Für dieses Ziel wird die Diözese St. Pölten künftig mit den Institutionen auf Landesebene intensiv zusammenarbeiten“, so Bischof Alois Schwarz.

Niederösterreich hat als erstes Bundesland einen Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kinder eingerichtet. Beteiligt waren Vertreter und Vertreterinnen der Landespolizeidirektion NÖ und des Kriminalamts NÖ, des Gewaltschutzzentrums NÖ sowie aus den Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern, der Bildungsdirektion NÖ, der Kinder & Jugendanwaltschaft NÖ, der Landesgesundheitsagentur NÖ und dem Dachverband Männerarbeit. „Das Ziel ist es, die bestehenden Kooperationen zum Thema Gewalt an Frauen in NÖ zu auszubauen und noch besser zu vernetzen“, so Teschl-Hofmeister.

Kontakte zu den Frauenberatungsstellen, Frauenhäusern und zum Gewaltschutzzentrum in Niederösterreich findet man auf der Website www.land-noe.at/stopp-gewalt sowie unter www.frauenberatung-noe.at. Das NÖ-Frauentelefon bietet unter 0800/800 810 anonyme und kostenlose Erstberatung an.

