Einladung zum Pressefrühstück mit Expert*innen aus Brasilien zu ihrem Einsatz für Menschenrechte und faire, entwaldungsfreie Lieferketten

Südwind lädt am 14. Oktober um 9 Uhr zum Gespräch mit Carlos Eduardo Silva (CONTAR) und Natalia Suzuki (Reporter Brasil) ins Café Prückel

Wien (OTS) - Erst gestern hat Brasilien gewählt. Luiz Inácio Lula da Silva hat die erste Runde der Präsidentenwahl knapp für sich entschieden. Am 30. Oktober muss er gegen Amtsinhaber Jair Bolsonaro in eine Stichwahl. Bereits am 14. Oktober kommen auf Einladung der Menschenrechtsorganisation Südwind mit Carlos Eduardo Silva und Natalia Suzuki zwei ausgewiesene Expert*innen für Arbeitsrechte, Menschenrechte und faire Lieferketten nach Österreich, um über ihren Einsatz für die Abschaffung von Zwangsarbeit in Brasilien zu berichten. „Erst im Juli haben Einsatzkräfte in Brasilien über 300 Arbeiter*innen aus sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen befreit, darunter viele, die auf Kaffeeplantagen schuften mussten. Dabei kommt es zu Menschenrechtsverletzungen und Gewalt gegen indigene und lokale Gemeinschaften“, sagt Südwind-Lieferkettenexpertin Angelika Derfler.

Carlos Eduardo Silva ist Rechtsanwalt. Er war Berater der Föderation der Landarbeiter*innen im Bundesstaat Bahia und ist derzeit Berater der Nationalen Konföderation der Landarbeiter*innen und Angestellten (CONTAR). Seit 15 Jahren nimmt er an den Verhandlungen über kollektive Arbeitsverträge teil, insbesondere in den landwirtschaftlichen Exportlieferketten für Produkte wie Kaffee, Soja und Rindfleisch.

Natália Suzuki ist die Koordinatorin des „Slavery no way!“-Programms der NGO Repórter Brasil. Sie ist Journalistin und Sozialwissenschaftlerin (Universität von São Paulo) sowie Expertin für Menschenrechte (Universität Bologna) und hat als Reporterin für die Nachrichtenagentur Carta Maior gearbeitet.

Wann: Freitag, 14. Oktober, 9 Uhr bis 10.30 Uhr

Wo: Café Prückel, Stubenring 24, 1010 Wien (im kleinen Spielzimmer)

Auf dem Podium:

Angelika Derfler , Südwind-Expertin für faire Lieferketten

, Südwind-Expertin für faire Lieferketten Carlos Eduardo Silva , Rechtsanwalt und Experte für landwirtschaftliche Exportlieferketten

, Rechtsanwalt und Experte für landwirtschaftliche Exportlieferketten Natalia Suzuki, Journalistin, Sozialwissenschaftlerin und Expertin für Menschenrechte



Beim Pressefrühstück wird eine Dolmetscherin anwesend sein.

Wir freuen uns auf einen regen Austausch. Um Anmeldung wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt:

Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit

Silvia Haselhuhn, M.A.

Pressesprecherin

Mobil: 0680 1583016

silvia.haselhuhn @ suedwind.at

www.suedwind.at