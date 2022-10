1.000 Stunden um sich neu kennen zu lernen

Orientierungstage – ein Angebot der Salesianer Don Boscos und der Katholischen Jugend Österreich – bringen wieder mehr Gefühl in 164 Schulklassen.





Als Klasse zusammen wachsen

„Eine gute Klassengemeinschaft kann den Schulalltag der Schüler*innen nachhaltig verbessern“, erinnert sich Bernhard Birklbauer, Vorsitzender der Katholischen Jugend Österreich. „Mit den Orientierungstagen ist ein schulpastorales Angebot geschaffen, das es jungen Menschen ermöglicht, sich mit Fragen des Lebens und des Glaubens auseinander zu setzen und als Klasse zusammenzuwachsen.“

Gerade in den vergangenen Monaten waren die altersgerechten Methoden und thematischen Zugänge ein wertvolles Präsenzangebot für die Lernenden. Angepasst an die Situation und die jeweiligen Maßnahmen konnten sich die insgesamt 3360 Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Fragen zur eigenen Identität und Zukunft sowie zum Glauben auseinander setzen. Begleitet werden die Schüler*innen dabei von ausgebildeten jungen Erwachsenen, die ihre didaktisch-methodischen Erfahrungen in den Dienst der Jugendlichen stellen. Sie stehen der Klasse für die Dauer des Orientierungstages zur Seite und leiten Methoden an, beobachten das Gruppengeschehen und können den Klassenverband aufgrund dieser Rolle bestmöglich begleiten.





Bewertungs- und beurteilungsfreie Haltung

Ein entscheidender Unterschied zum schulischen Alltag stellt die bewertungs- und beurteilungsfreie Haltung der Orientierungstageleitenden dar. Sie unterstützen die Jugendlichen dabei, ihre Fragen und Anliegen – also das, was sie bewegt, berührt und belastet­ – in Worte zu fassen und in den Austausch zu bringen.

„Orientierungstage bieten Raum für Schüler*innen, sich in der Klassengemeinschaft auf persönlicher und menschlicher Ebene neu zu begegnen“, ergänzt Maria-Theres Welich, Bereichsleiterin der Don Bosco Jugendbildung. „Es geht nicht darum zu funktionieren oder Leistung zu bringen, sondern mit sich selbst in Berührung zu kommen, sich neu auszuprobieren und auch als Gruppe zusammen zu wachsen.“

Angebot und Anmeldung

Mit Schulbeginn startet das Angebot in das neue Jahr, Anmeldungen sind in ganz Österreich möglich. Informationen und Möglichkeiten zur Anmeldung für einen Orientierungstag finden sich unter https://www.katholische-jugend.at/orientierungstage/

