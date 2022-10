GR-Wahlen Burgenland – Rendi-Wagner und Deutsch gratulieren SPÖ zu großartigen Wahlerfolgen

Alle Wahlziele konnten erreicht werden

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren der SPÖ im Burgenland zu den großartigen Wahlerfolgen bei den Gemeinderatswahlen. „Die SPÖ ist ganz klar die stärkste Kraft im Burgenland und damit die Bürgermeister*innen- und Gemeindepartei“, so Rendi-Wagner. Die SPÖ konnte sowohl bei den Bürgermeister*innen als auch den Mandaten zulegen. „Die Ergebnisse der Gemeinderatswahl können sich sehen lassen. Die SPÖ leistet im Burgenland jeden Tag hervorragende Arbeit in den Städten und Gemeinden und genießt zu Recht das Vertrauen der Menschen im Land“, betont Rendi-Wagner, die den vollen Einsatz der SPÖ für einen Teuerungsausgleich für Gemeinden sowie sozialdemokratische Kernthemen wie Gesundheit, Arbeit, Bildung und soziale Sicherheit bekräftigt. ****

Rendi-Wagner und Deutsch bedanken sich bei allen SPÖ-Kandidat*innen und ihren Teams für ihr großes Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz in den Gemeinden. „Von der Stärkung der regionalen Infrastruktur über die Finanzierung und Ausstattung der Blaulichtorganisationen bis zum Ausbau der Kinderbetreuung und Pflegedienste: Die Menschen in den Städten und Gemeinden wissen, dass sie sich im Burgenland auf die SPÖ verlassen können“, so Rendi-Wagner und Deutsch, die den SPÖ-Kandidat*innen viel Erfolg für die anstehenden Stichwahlen wünschen. (Schluss)ls/up

