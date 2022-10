Stocker: „Burgenländische Volkspartei bietet der Doskozil-SPÖ die Stirn“

Volkspartei bleibt im Burgenland als einzige Partei auf Augenhöhe mit der SPÖ

Wien (OTS) - „Die heutigen Gemeinderatswahlen zeigen, dass es der burgenländischen Volkspartei gelungen ist, der Doskozil-SPÖ die Stirn zu bieten. Gegen alle Erwartungshaltungen und trotz aller Krisen sowie der zusätzlichen Erschwernis durch die burgenländische SPÖ-Alleinregierung haben die Kandidatinnen und Kandidaten der Volkspartei am heutigen Tag gute Ergebnisse eingefahren. Unser Ziel war es immer, im Burgenland auf Augenhöhe mit der SPÖ zu bleiben. Als einzige Partei ist uns das heute gelungen. Mein Dank gilt all unseren Kandidatinnen und Kandidaten für ihr Engagement und ihre Tatkraft. Ich gratuliere allen gewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Volkspartei und wünsche ihnen für ihre bevorstehenden Aufgaben viel Erfolg“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, bezugnehmend auf die Ergebnisse der heutigen Gemeinderatswahlen im Burgenland.

„Die burgenländischen Wahlergebnisse bestätigen einmal mehr, dass die Volkspartei weiterhin in der Lage ist, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Wir rechnen darüber hinaus damit, auch bei den Stichwahlen gut abzuschneiden und noch weitere Bürgermeistersessel dazuzugewinnen. Ich wünsche daher all unseren Kandidatinnen und Kandidaten, die eine Stichwahl absolvieren werden, alles Gute“, so Stocker abschließend.

