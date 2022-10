Grüne Jugend: „Stichwahl vermeiden, für Van der Bellen entscheiden!“

Jugendorganisation warnt vor Bühne für die FPÖ.

Wien (OTS) - Mit einer Aktion zum laufenden Wahlkampf rief die Grüne Jugend am Sonntag zur Wiederwahl des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen auf. „Am 9. Oktober geht es darum, einen Demokraten in die Hofburg zu wählen“, so Monika Messner, Sprecherin der Grünen Jugend.



„Gerade in Krisenzeiten gilt: Wir dürfen der FPÖ keine Bühne bieten“, so Messner weiter. „Bereits 2016 war klar: In der Hofburg darf kein Platz für deutschnationale Burschenschafter sein“, so die Sprecherin. Dieser Grundsatz müsse auch bei der Wahl am 9. Oktober gelten. Denn „Die FPÖ versucht, die Demokratie in Österreich von innen heraus zu schwächen“, so Messner. Es gehe dabei letztlich um den Erhalt der Demokratie in Österreich.



„Wer nicht will, dass die Aufmerksamkeit vier Wochen lang auf die FPÖ gerichtet ist, muss eine Stichwahl verhindern und sollte am 9. Oktober den Amtsinhaber unterstützen. Van der Bellen ist als überzeugter Demokrat gerade in Krisenzeiten die richtige Wahl“, so Messner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Grüne Jugend

info @ gruene-jugend.at