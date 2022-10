Schafe der Stadt Wien auf Herbstweide auf den Steinhofgründen angekommen

Wien (OTS) - Ausgewählte Wiesen der Stadt werden auf eine ganz besondere Weise in Form gehalten: So sorgen Schafe, die im „Dienst“ der Stadt stehen dafür, dass das Grün auf den Wiesen schonend „gemäht“ wird und damit der Artenreichtum an Tieren und Pflanzen erhalten bleibt.

Die Beweidung durch Tiere ist die natürlichste Form der Wiesenpflege: Beweidete Flächen bieten vielen bedrohten bzw. geschützten Tier- und Pflanzenarten Lebensraum. Durch den Standortwechsel der Weidetiere trägt die Beweidung aber auch zur Vernetzung von Lebensräumen bei. So werden zum Beispiel über die Wolle von Schafen Samen und kleine Tiere von einer Fläche zur nächsten getragen.

Gestern Samstag wurden die Wiesenpflegeschafe von den Paradies-Gründen im 14. Bezirk auf die Herbstweide auf den Steinhofgründen geführt. Begleitet wurden sie von ihrer Schäferin und Hütehunden.

„Das Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Naturschutz im städtischen Raum konkret in die Tat umsetzen lässt“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Die Wiesen werden dabei zu wunderbaren Naturoasen!“



Auf den Steinhofgründen bleiben die Schafe nun solange es die Nahrungsverfügbarkeit und das Wetter zulassen.



