Jetzt anmelden zur Wiener Lernhilfe! 1.100 kostenlose Kurse starten im Herbstsemester

Am 3. Oktober 2022 beginnt die Anmeldung für Angebote der Wiener Lernhilfe. 1.100 kostenlose Lernhilfekurse, Online-Kurse und VHS-Lernstationen stehen zur Auswahl.

Wien (OTS) - Ab dem 17. Oktober starten 1.100 kostenlose Lernhilfekurse der Wiener Volkshochschulen an über 140 Schulstandorten in ganz Wien. Schüler*innen einer Mittelschule oder eines Unterstufen Gymnasiums können sich dort Unterstützung in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch holen. Das Angebot wird von der Stadt Wien gefördert und ist daher kostenlos.

„Weil Bildungschancen die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft sind, ist es uns besonders wichtig, Wiens Schüler*innen auf ihrem Bildungsweg gut zu begleiten. Mit 1.100 gratis Lernhilfekursen für bis zu 11.000 Schüler*innen, kümmern wir uns um die bestmögliche Unterstützung beim Lernen, auch außerhalb des Klassenzimmers!“, so Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Zusätzlich zu den Kursen an Schulen gibt es rund 100 Online-Kurse sowie die VHS-Lernstationen für rasche und unkomplizierte Hilfe beim Lernen. Auch für Volksschüler*innen sind dieses Semester wieder Lernhilfekurse dabei. Die Anmeldephase für alle Angebote beginnt am 3. Oktober.

Bedarfsgerechte Angebote

„Jeder junge Mensch ist individuell und so sind auch die Bedürfnisse beim Lernen nicht für alle gleich. Damit Lernen Spaß macht und zum Weitermachen motiviert ist es wichtig, das anzuerkennen. In der Wiener Lernhilfe bieten wir daher verschiedene Formate an, damit alle Schüler*innen die Unterstützung erhalten, die sie brauchen“ erläutert Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Die VHS-Lernhilfekurse finden einmal wöchentlich statt und dauern zwei Unterrichtseinheiten. Durch dieses regelmäßige Lernen können die Kinder und Jugendlichen ihre Lerntechniken und -strategien weiterentwickeln und das Gelernte langfristig festigen. Wer lieber von zu Hause aus lernt, kann einen der 100 Online-Kurse besuchen. Sie dauern jeweils eine Stunde und fördern zusätzlich auch digitale Kompetenzen.

Lernstationen an VHS Standorten

Die beliebten VHS Lernstationen bieten zusätzlich direkt an 19 VHS-Standorten rasche und unkomplizierte Unterstützung bei Fragen zum Lernstoff, zur Hausübung oder zur Schularbeitsvorbereitung. Mit der Anmeldung zu einer Lernstation können Schüler*innen so lange bleiben, bis ihre Fragen beantwortet sind und auch ein Wechsel zwischen den Fächern ist am selben Tag möglich. Die VHS Lernstationen finden von Montag bis Donnerstag – an ausgewählten Standorten auch freitags – zwischen 14:30 und 17:30 Uhr statt (außer an schulfreien Tagen und in den Ferien).

Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.vhs.at/lernhilfe .

Rückfragen & Kontakt:

Stephan Maier

Mediensprecher Vizebürgermeister Wiederkehr

stephan.maier @ wien.gv.at, Tel.: +43 1 4000 83213