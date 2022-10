Sima/Nossek: „Klimafitte Pötzleinsdorfer Straße“ - Eröffnungsfest am Samstag

Neuer Radweg von Pötzleinsdorf bis Erndtgasse fertig – historische Baum-Allee gerettet

Wien (OTS) - Mit dem Fahrrad bequem von der Innenstadt ins Grüne oder quer durch den 18. Bezirk? Dank des neuen Radwegs auf der nun klimafitten Pötzleinsdorfer Straße und der Gersthofer Straße ist das ab sofort gut möglich. Im Zuge der Neugestaltung zum Schutz der historischen Baumallee wurden auch 900 Meter neue Radinfrastruktur geschaffen. Mobilitätsstadträtin Ulli Sima und Bezirksvorsteherin Silvia Nossek haben die neue Strecke schon vorab getestet und laden zum großen Eröffnungsfest kommenden Samstag.

„Das Projekt ‚Klimafitte Pötzleinsdorfer Straße‘ wird seinem Namen absolut gerecht. Während die Umgestaltung zum Schutz der historischen Bäume noch voll im Gange ist, steht die tolle neue Radverbindung schon bereit und macht Pötzleinsdorf jetzt auch mit dem Rad angenehm und sicher erreichbar. Wir laden alle zum Eröffnungsfest am kommenden Samstag ein “, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Bezirksvorsteherin Silvia Nossek: „Endlich eine sichere Radverbindung für Pötzleinsdorf und Gersthof und gleichzeitig die Rettung der Pötzleinsdorfer Allee für unsere Kinder und Enkelkinder: Währing ist mit diesem Projekt ein ganzes Stück klimafitter geworden. Ich freu mich, wenn das viele gemeinsam mit uns feiern!“

Neue 900 Meter lange Radverbindung im 18. Bezirk

Entlang der Pötzleinsdorfer Straße wurde der Gehweg auf der stadteinwärts rechten Seite verbreitert und zum gemischten Geh- und Radweg. Von der Endstation der Linie 41 (Max-Schmidt-Platz) bis zur Scheibenbergstraße ist das Radfahren auf der Strecke des Hauptradverkehrsnetzes nun komfortabel möglich und wird Bewohner*innen und Ausflügler*innen den Weg nach Pötzleinsdorf und zurück in die Stadt erheblich erleichtern. In der Gersthofer Straße setzt sich die Strecke in Form eines baulich getrennten Radwegs fort.

Er führt teilweise neben der Fahrbahn, teilweise zwischen Gehweg und Baumreihe bis in die Erndtgasse. Insgesamt ist damit im 18. Bezirk eine über 900 Meter lange neue Radverbindung im Hauptradverkehrsnetz entstanden. Auch im nächsten Jahr soll die Rad-Offensive weiter fortgeführt werden.

Eröffnungsfest und Erstbefahrung im Rad-Corso

Am 08.Oktober um 10 Uhr soll der neue Radweg mit einem großen Fest eröffnet werden. Geplant ist eine symbolische Erstbefahrung in einem gemeinsamen Corso, der sich um 10:15 vom Max-Schmidt-Platz in Bewegung setzt. Bis 14 Uhr geht die Band „Marokko Stampeders“ den Rad- und Fußweg ab und sorgt für beste Stimmung. Vor der Sonnenapotheke, in der Pötzleinsdorfer Straße, Ecke Wurzingergasse, stehen Kinderschminken und Märchengeschichten am Programm.

Historische Baum-Allee gerettet

Um den Baum-Bestand der historischen Allee zu erhalten, wurde eine großangelegte und aufwändige Baumstandortsanierung vorgenommen. Dabei wurden die Baumscheiben vergrößert und damit verhindert, dass einparkende Autos den Bäumen schaden. Die meisten Arbeiten passieren von Hand, um die Wurzeln nicht zu schädigen. Die bis zu 200 Jahre alten Bäume können so erhalten werden und sorgen für wichtiges Grün und gutes Klima in der Stadt. Die Sanierung der Pötzleinsdorfer Allee ist auf der Radwegseite abgeschlossen, auf der stadteinwärts linken Seite folgt sie 2023.

