SP-Ludwig/Novak: Gratulation an Franz Schnabl und seinem Team zur Wiederwahl

SPÖ Niederösterreich setzt auf die richtigen Zukunftsthemen!

Wien (OTS/SPW) - Am heutigen Landesparteitag wählte die SPÖ Niederösterreich ihren Landesparteivorsitzenden und ihren Landesparteivorstand. Mit einem Ergebnis von 89 Prozent wurde Franz Schnabl als Vorsitzender bestätigt. Damit geht die SPÖ Niederösterreich gestärkt in die kommende Wahlauseinandersetzung.

SPÖ Wien Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA gratulieren Franz Schnabl herzlich zur Wiederwahl. „Angesicht der aktuellen Herausforderungen braucht es heute mehr denn je eine starke Kraft für mehr sozialen Ausgleich in unserer Gesellschaft. Wir müssen gegen die Teuerung vorgehen und sinkende Lebensqualität verhindern. Mit zukunftsweisenden Konzepten für Arbeit, Wohnen, Gesundheit und Bildung, die im Rahmen des Leitantrags am heutigen Landesparteitag diskutiert wurden, stellt die Niederösterreichische Sozialdemokratie die Menschen in den Mittelpunkt ihres politischen Handelns und setzt damit auf die richtigen Themen. Ich gratuliere Franz Schnabl und seinem Team herzlich zu ihrem Wahlergebnis“, betont SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.

„Ich freue mich, dass Franz Schnabl und sein Team die SPÖ Niederösterreich in die kommenden Landtagswahlen führen werden“, ergänzt SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA. „Der Ausbau qualitätsvoller Kinderbetreuung, Lohngerechtigkeit für ein Einkommen zum Auskommen, Investitionen in die primäre Gesundheitsversorgung, die Absicherung und Erweiterung des Pflegeangebots sowie leistbarer Wohnraum sind die sozialen Antworten auf jene Themen, die die Menschen in den kommenden Monaten und Jahren beschäftigen werden. Die Sozialdemokratie ist die starke Stimme für soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt – im ÖVP-dominierten Bundesland Niederösterreich ist das ganz besonders wichtig“, hält Barbara Novak fest. „Die starke Teuerung, die hohen Lebensmittel- und Energiepreise erfordern Lösungen mit sozialdemokratischer Handschrift. Im Kampf für soziale Gerechtigkeit stehen wir als Landesorganisationen Seite an Seite. Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit“, so Ludwig und Novak abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien