Landesparteitag SPÖ Niederösterreich – Deutsch gratuliert Franz Schnabl zur Wiederwahl als Landesparteivorsitzender

Wien (OTS/SK) - Mit 89 Prozent der Delegiertenstimmen wurde der NÖ Landesparteivorsitzende Franz Schnabl am Samstag in Schwechat als Landesparteivorsitzender der SPÖ bestätigt. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratuliert Schnabl „herzlichst zur Wiederwahl als Landesparteivorsitzender. Mit Franz Schnabl an der Spitze hat die SPÖ Niederösterreich einen Vorsitzenden, der mit größtem Engagement an der so notwendigen Veränderung in Niederösterreich arbeitet“, sagt Deutsch, der sich bei Schnabl für seinen unermüdlichen Einsatz bedankt. ****

„Gerade in so schwierigen Zeiten wie diesen ist eine starke Stimme für die Interessen der Arbeitnehmer*innen, der Pensionist*innen, der jungen Familien und all derer, die besonders unter dem Druck der Inflation leiden, besonders wichtig. Und Franz Schnabl ist der Garant dafür, die sozialdemokratischen Lösungen für deren drängenden Probleme mit Leidenschaft zu transportieren“, sagt Deutsch und sieht die SPÖ Niederösterreich für die Landtagswahlen 2023 gut gerüstet. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer freut sich auf eine weiterhin hervorragende Zusammenarbeit mit dem wiedergewählten SPÖ-Landesparteivorsitzenden. (Schluss) up/ar

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/