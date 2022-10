SPÖ Niederösterreich begrüßt Kinderfreunde als nahestehende Organisation

Wien (OTS) - Am heutigen Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich wurden zu Beginn der Veranstaltung die Vertreterinnen und Vertreter der der SPÖ ‚nahestehenden Organisationen‘ willkommen geheißen. So wurde auch Nationalratsabgeordneter Andreas Kollross begrüßt, und zwar als Vorsitzender der Kinderfreunde. Das ist insbesondere deswegen interessant, weil die SPÖ in den vergangenen Tagen versucht hat, ihre Nähe zu den Kinderfreunden zu verschleiern – nachdem bekannt wurde, dass der Verein über 2,4 Millionen Euro aus dem NPO-Fonds erhalten hat.



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/