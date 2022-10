Stocker: „Missbrauchsskandal an Wiener Schule muss Konsequenzen haben“

Wiener Behörden haben viel zu lange weggesehen und keine Ermittlungen in Gang gesetzt

Wien (OTS) - „Der Missbrauchsskandal an einer Wiener Schule muss Konsequenzen haben. Die betroffenen Wiener Behörden, die viel zu lange weggesehen und keine Ermittlungen in Gang gesetzt haben, sind nicht nur in der Pflicht, für vollumfängliche Aufklärung zu sorgen. Sie müssen darüber hinaus auch auf der Stelle dafür sorgen, dass Missbrauchsfälle verhindert werden. Alles andere ist vollkommen fahrlässig“, betont Christian Stocker, Generalsekretär und Sicherheitssprecher der Volkspartei.

„Seitens der Volkspartei fordern wir schon lange möglichst strenge Gesetze, um Kinder in ihrem physischen und psychischen Wohlergehen zu schützen. Solange verurteilte Sexualstraftäter in der Kinderbetreuung eingesetzt werden dürfen, ist die Sicherheit von Kindern akut gefährdet“, so Stocker abschließend.

