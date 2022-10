Czernohorszky: Bau der 4. Hauptleitung wird fortgesetzt

Überregionale Transportleitungen verteilen Trinkwasser im gesamten Stadtgebiet

Wien (OTS) - Seit März 2022 entsteht im Süden Wiens eine neue Transportleitung für Trinkwasser, auch „4. Hauptleitung“ genannt. Mit Anfang Oktober startet der nächste Abschnitt des Projekts. Die Rohrlegung erfolgt vom Wasserbehälter Rosenhügel in Hietzing über die Wundtgasse bis zur Jägerhausgasse – beide in Meidling gelegen. Die Fertigstellung dieses Bauabschnittes ist für Juni 2024 geplant.

Mit der neuen Transportleitung sichert Wiener Wasser die lokale Wasserversorgung, verbessert die Versorgungssicherheit aber auch überregional. „Der Wasserbedarf der Stadt Wien wird in den nächsten Jahrzehnten steigen. Mit dem Bau der 4. Hauptleitung setzt Wien die im März präsentierte Strategie für die Wasserversorgung Schritt für Schritt um. Der Ausbau des Wiener Rohrnetzes trägt dazu bei, dass das Trinkwasser auch in Zukunft in alle Haushalte gelangt“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Daten zur Baustelle:

Bauzeit: Oktober 2022 bis Juni 2024

Länge des Bauabschnittes: 3.200 Meter

Die Rohrlegung erfolgt in 3 Etappen: Oktober 2022 – Juni 2023: Wundtgasse zwischen Rosenhügelstraße und Emil-Behring-Weg April – Oktober 2023: Wundtgasse von Emil-Behring-Weg bis und in die Hervicusgasse Oktober 2023 – März 2024: Jägerhausgasse von Hervicusgasse bis Altmannsdorfer Anger

Anschließend führt die MA 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau Arbeiten zur Straßeninstandsetzung durch.

Rohrdimension: DN 1.000 (Durchmesser 100 cm)



„Quellwasser fließt aus den Alpen in die Wiener Wasserbehälter und wird über die sogenannten Transportleitungen auf das gesamte Stadtgebiet verteilt. Die Investitionen in das Wiener Rohrnetz stellen sicher, dass das unterirdische Netz an die wachsende Metropole angepasst wird“, erklärt Paul Hellmeier, Betriebsvorstand von Wiener Wasser.

Nach Fertigstellung reicht die 4. Hauptleitung vom Wasserbehälter Rosenhügel (13. Bezirk) bis zur Triester Straße (10. Bezirk). Die Transportleitung versorgt dann alle Haushalte im Süden der Stadt mit erfrischendem Trinkwasser aus der I. Hochquellenleitung.

Daten zum Bau der 4. Hauptleitung:

Bauzeit: März 2022 bis 2026

Die Rohrlegungsarbeiten erfolgen in 5 Bauabschnitten. Bauabschnitt 1 - Wundtgasse: Oktober 2022 – Juni 2024 Bauabschnitt 2 – Querung Südbahn: voraussichtlich 2023 Bauabschnitt 3 – Breitenfurter Straße/Sagedergasse: März 2022 – Sommer 2023 Bauabschnitt 4 – Am Schöpfwerk: voraussichtlich Anfang 2024 – Anfang 2025 Bauabschnitt 5 – Gutheil-Schoder-Gasse / F. Adler Weg: voraussichtlich Ende 2024 – Anfang 2026

Gesamtlänge: 5,2 Kilometer



Download der Strategiebroschüre: wien.gv.at/wienwasser

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

