Raab zu Internationalem Brustkrebstag: Aufklärung und Vorsorge wichtigste Instrumente zur Bekämpfung

Neues Forum Krebs bei Frauen für niederschwellige Information und Beratung

Wien (OTS) - Der 1. Oktober markiert wie jedes Jahr den Internationalen Brustkrebstag, der den Auftakt für den Breast Cancer Awareness Month gibt. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen – in Österreich werden jährlich über 5.000 Frauen mit einer Diagnose konfrontiert.

„Für die Betroffenen von Brustkrebs und ihre Angehörigen ist die Erkrankung ein einschneidendes Erlebnis und zunächst oft mit Angst und Ungewissheit verbunden. Als Frauenministerin ist es mir daher ein besonderes Anliegen, dass Betroffene ihre Erkrankung bestmöglich verstehen, gut darüber informiert sind und sich mit ihren Sorgen und Ängsten nicht alleine gelassen fühlen. Dazu braucht es einen einfachen Zugang zu umfangreichen und niederschwelligen Informationen. Mit dem Forum Krebs bei Frauen, das ich in Kooperation mit der MedUni Wien und dem Universitätsklinikum AKH Wien ins Leben gerufen habe, schaffen wir einen Rahmen, in dem betroffene Frauen, aber auch ihre Angehörigen ihre Fragen stellen können und Informationen zu verschiedenen Krebsarten bekommen, die Frauen besonders betreffen“, so Frauenministerin Susanne Raab.

Die Online-Veranstaltungsreihe „Forum Krebs bei Frauen“ ist die thematisch erweiterte Fortführung des erfolgreichen „Brustkrebsforums“, das im vergangenen Jahr stattgefunden und einen sehr hohen Anklang gefunden hat. In insgesamt 10 Modulen sprechen ausgewiesene Expertinnen und Experten aus Teilgebieten der Onkologie über Vorsorge und Früherkennung sowie Diagnose und Therapiemöglichkeiten von Krebs. Das kostenlose „Forum Krebs bei Frauen“ hat am 26. September 2022 gestartet, das nächste Modul findet am 19. Oktober statt.

„Neben der niederschwelligen Aufklärung und Information ist das österreichische Brustkrebs-Früherkennungsprogramm ´früh erkennen´ ein weiterer zentraler Baustein im Kampf gegen Brustkrebs. Denn: Je früher Brustkrebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen! Als Frauenministerin möchte ich Frauen dazu ermutigen, die zahlreichen Stellen, die Fragen rund um eine Krebserkrankung vertrauensvoll beantworten und mit umfassender Beratung zur Seite stehen sowie die Vorsorgemöglichkeiten und Früherkennungsprogramme zu nutzen!“, appelliert Raab.

Anmeldung zum Forum Krebs bei Frauen unter Anmeldung | MedUni Wien

